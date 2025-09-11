Megint keresztbe tettek: az EU megsemmisítette Paks II. állami támogatásának engedélyét

Európa legerősebb vezetője megrázó vallomást tett: a NATO légvédelme kudarcot vallott az orosz drónok ellen
Friedrich Merz német kancellár szerint az európai légvédelem nem működött elég hatékonyan.
A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes válasz születik majd.
Az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszékének döntését, ezzel megsemmisítve az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta Magyarország Paks II. megépítésére nyújtott állami támogatást.
Mivel a Bizottság 2017-es határozata hatályon kívülre került, így a teljes projekt uniós jogi alapja megkérdőjeleződött. A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes választ fog adni a Bizottság.
Bár az ítélet ugyan nem tiltja meg a beruházás folytatását, de jelentős bizonytalanságot teremt a projekt jövőjével kapcsolatban.
Bóka János is megszólalt a döntés kapcsán. „A bíróság nem mondta ki, hogy a közbeszerzések jogszerűtlenek lennének, csupán azt, hogy a bizottság állami támogatási eljárása során ezt nem vizsgálta megfelelően” – fogalmazott az államtitkár. „Nincs jogi akadálya annak, hogy a Paks II. beruházás a korábbi terveknek megfelelően folytatódjon” – egészítette ki a nyilatkozatát.
