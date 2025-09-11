Megint keresztbe tettek: az EU megsemmisítette Paks II. állami támogatásának engedélyét

Bóka János is megszólalt a döntés kapcsán. „A bíróság nem mondta ki, hogy a közbeszerzések jogszerűtlenek lennének, csupán azt, hogy a bizottság állami támogatási eljárása során ezt nem vizsgálta megfelelően” – fogalmazott az államtitkár. „Nincs jogi akadálya annak, hogy a Paks II. beruházás a korábbi terveknek megfelelően folytatódjon” – egészítette ki a nyilatkozatát.

Nyilatkozat: ATTILA KISBENEDEK / AFP

