09. 11.
csütörtök
Magyarország Európai Unió Bírósága Paks II.

Megint keresztbe tettek: az EU megsemmisítette Paks II. állami támogatásának engedélyét

2025. szeptember 11. 11:57

A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes válasz születik majd.

2025. szeptember 11. 11:57
null

Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítélete szerint megszűnt a magyar kormány még  2017-ben kapott engedélye, amely szerint támogatást adhat a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez – számolt be a Portfolio.

Az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszékének döntését, ezzel megsemmisítve az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta Magyarország Paks II. megépítésére nyújtott állami támogatást.

Mivel a Bizottság 2017-es határozata hatályon kívülre került, így a teljes projekt uniós jogi alapja megkérdőjeleződött. A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes választ fog adni a Bizottság.

Bár az ítélet ugyan nem tiltja meg a beruházás folytatását, de jelentős bizonytalanságot teremt a projekt jövőjével kapcsolatban.

Bóka János is megszólalt a döntés kapcsán. „A bíróság nem mondta ki, hogy a közbeszerzések jogszerűtlenek lennének, csupán azt, hogy a bizottság állami támogatási eljárása során ezt nem vizsgálta megfelelően” – fogalmazott az államtitkár. „Nincs jogi akadálya annak, hogy a Paks II. beruházás a korábbi terveknek megfelelően folytatódjon” – egészítette ki a nyilatkozatát.

Nyilatkozat: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

