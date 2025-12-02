Üzent az üldözött politikus: A lengyel Alkotmánybíróság gátat szabott Tusk ámokfutásának

A lengyel Alkotmánybíróság november 25-ei ítélete „gátat szabott” annak a folyamatnak, amelyben szerinte a Donald Tusk kormánya a balliberális bírói eliten keresztül kívánta politikai ellenőrzése alá vonni az igazságszolgáltatást – írja Marcin Romanowski, a Magyarországon politikai menedékjogot kapott volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes a Facebookon.

Marcin Romanowski

Bejegyzésében úgy értelmezi a döntést, hogy a bíróság egyértelművé tette: egy bíró státuszát kizárólag az államfő alkotmányos kinevezése adja, és ezt sem törvény, sem más bíróság nem vonhatja utólag kétségbe.