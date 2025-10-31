Lengyelország sorsára figyelmeztet a Budapestre menekült jobboldali politikus

Évekig védték és építették Magyarország szuverenitását számos politikai fenyegetéssel szemben. És nyolc évig a PiS-kormány alatt Lengyelország Magyarország szoros szövetségese volt az Európai Unió centralizációjával, a gyermekeket és fiatalokat célzó „woke” ideológiával, az illegális migrációval és számos más európai fenyegetéssel szemben.

A globalisták 2023-as varsói győzelme megakasztotta ezt az együttműködést, de amikor ugyanezek az erők vereséget szenvedtek a 2025-ös lengyel elnökválasztáson, a győzelem visszatért Közép-Európa hazafiaihoz.

A lengyelek gyorsan rájöttek, hogy Donald Tusk miniszterelnök ígéretei megtévesztések voltak, és hogy hatalma a félelemre és a propagandára épül.

Idén a Lengyelország és Magyarország közötti párhuzamok még nagyobb jelentőségre tettek szert.