„Képmutató azon felháborodni, hogy Magyarország a belátása szerint él a szerződésekben elismert jogosítványaival” – olasz sztárügyvéd a Mandinernek

Bármely szervezet – legyen politikai vagy más jellegű – pártatlan, hatékony és igazságos működését súlyosan torzítják az összeférhetetlenségek, a szerepek összemosása, valamint a különféle hálózatok és érdekcsoportok befolyása. Ez különösen igaz a bírói testületre, és az olyan esetekre, amelyek nemcsak az alapelveket sértik meg, de a tényleges, írott szabályok megszegését is súrolják. A magánembereknek, a hatóságoknak és az ügyvédeknek egyaránt joguk van ahhoz, hogy érvényesüljön a független és pártatlan bírói fórum előtti igazságos tárgyalás alapelve.

Emellett alapvető fontosságú, hogy az uniós bírák az unió jogrendjét és a tagállamok népeit, és ne az EU-t mint intézményi testületet, annak érdekeit vagy éppen aktuális intézményi kultúráját szolgálják a többi fél rovására.”

Ön Brüsszelben arról beszélt, hogy a legnagyobb probléma az EU intézményeiben a következetesség hiánya. Mit értett ez alatt?

A politikai vita részben – sőt többnyire – arról szól, hogy milyen szabályoknak és alapelveknek kellene vezérelnie ezeket az intézményeket. A Német-római Birodalom vagy épp a Szovjetunió például egészen más elvekre épült, mint azok, amelyeket az Európai Unióra vonatkozó szerződések, jogszabályok és intézkedések rögzítenek. Ugyanakkor aligha vitathatja bárki, hogy a következetesség – vagyis az, hogy a tettek összhangban álljanak a kimondott elvekkel – egyfajta „metaérték”, amely nélkül bármely rendszer elveszíti a legitimációra való igényét.