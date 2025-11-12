Ft
európai bíróság Bóka János Nézőpont Intézet vizsgálat

Akasztják a hóhért, Magyarország nem tűr tovább: ezúttal a kormány indít kíméletlen vizsgálatot Brüsszel ellen

2025. november 12. 11:12

Fordul a kocka.

2025. november 12. 11:12
null

Bóka János a Nézőpont Intézet „Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban” című panelbeszélgetésén jelentette be kedden, hogy Magyarország kivizsgálja az Európai Bíróság hatásköreinek alapos kivizsgálását – írta meg az Index.

A rendezvényen Mráz Ágoston Sámuel közölte: a Nézőpont Intézet jelentést készített a jogállamiságról az EU intézményeiben, melyet Brüsszelben is bemutattak. A jelentés az NGO-k túlzott befolyásáról, az átláthatatlan finanszírozásokról, a következmények nélküli korrupciós ügyekről politikai pártok diszkriminálásáról, valamint a határidő-nélküliségről és összeférhetetlenségekről szól – mondta a miniszter.

Az egyik legfontosabb pont a hatáskörtúllépés, amelyekkel az Európai Unió súlyosan megszegi a jogállamiság szabályait”

– hangsúlyozta.

A hatáskör-túllépés körébe többek között a szabadságáról szóló európai rendeletet, az Európai Bíróság által a lengyel alkotmánybíróság függetlenségének és pártatlanságának megkérdőjelezését, valamint a Bizottság 7-es cikkely szerinti eljárását sorolta.

Bóka János ezt követően bejelentette:

Magyarország Kormánya hozzálátott az európai uniós intézmények hatásköreinek módszeres átvizsgálásának.

A vizsgálat célja, hogy feltárja ennek a határkörbővítésnek a gyakorlatát bizonyos kulcsfontosságú területeken, és általánosságban is felmérik, hogy optimális-e a hatáskörmegosztás a tagállamok és az Európai Unió között.

Az európai együttműködés kritikus ponthoz érkezett, ha nem tudjuk megvédeni a tagállamok szuverenitását, akkor a föderalisták terve megvalósul és az Európai Egyesült Államok lesz a folyamat eredménye. Célunk az, hogy visszavegyük az irányítást az uniós intézmények felett”

– szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

