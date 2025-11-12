Akasztják a hóhért, Magyarország nem tűr tovább: ezúttal a kormány indít kíméletlen vizsgálatot Brüsszel ellen

Bóka János a Nézőpont Intézet „Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban” című panelbeszélgetésén jelentette be kedden, hogy Magyarország kivizsgálja az Európai Bíróság hatásköreinek alapos kivizsgálását – írta meg az Index.

A rendezvényen Mráz Ágoston Sámuel közölte: a Nézőpont Intézet jelentést készített a jogállamiságról az EU intézményeiben, melyet Brüsszelben is bemutattak. A jelentés az NGO-k túlzott befolyásáról, az átláthatatlan finanszírozásokról, a következmények nélküli korrupciós ügyekről politikai pártok diszkriminálásáról, valamint a határidő-nélküliségről és összeférhetetlenségekről szól – mondta a miniszter.

Az egyik legfontosabb pont a hatáskörtúllépés, amelyekkel az Európai Unió súlyosan megszegi a jogállamiság szabályait”

– hangsúlyozta.

A hatáskör-túllépés körébe többek között a szabadságáról szóló európai rendeletet, az Európai Bíróság által a lengyel alkotmánybíróság függetlenségének és pártatlanságának megkérdőjelezését, valamint a Bizottság 7-es cikkely szerinti eljárását sorolta.