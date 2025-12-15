Ennek már fele sem tréfa: Magyarország beperli az Európai Bíróságot a brüsszeli migrációs bírság miatt

Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfő reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten.

Tuzson Bence elmondta, Magyarország beperli az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot. Nem volt még ilyen az Európai Unió történetében – emlékeztetett.