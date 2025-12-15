Ft
európai bíróság tuzson bence európai unió magyarország ítélet európai bizottság

Ennek már fele sem tréfa: Magyarország beperli az Európai Bíróságot a brüsszeli migrációs bírság miatt

2025. december 15. 13:29

Még nem volt ilyen az Európai Unió történetében.

2025. december 15. 13:29
Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfő reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten.

Tuzson Bence elmondta, Magyarország beperli az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot. Nem volt még ilyen az Európai Unió történetében – emlékeztetett.

Felidézte: 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, ahol a beérkező migránsoknak kellett várakozniuk. Magyarország ezt a szabályt később megváltoztatta, így ha valaki be akar lépni az országba, annak előzetes kérelmet kell benyújtania valamelyik szomszédos országban a magyar nagykövetségen.

Ezeket a szabályozásokat támadták meg annak érdekében, hogy Magyarországot migrációs politikájának megváltoztatására kényszerítsék, az Európai Bizottság pedig az Európai Bírósághoz fordult, azt kérve, hogy Magyarországot bírságolják meg – mondta a tárcavezető.

A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: napi 1 millió eurót és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie. Ezeket a pénzeket a Magyarországnak járó uniós kifizetésekből vonják le - jegyezte meg.

Kártérítési per indul

Emlékeztetett arra is, hogy 

az Európai Bizottság jóval kisebb összeget követelt volna Magyarországtól, de a bíróság ennek 29-szeresét állapította meg az átalányösszeg és 61-szeresét a napi bírság esetében.

Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni – jelentette ki.

Hozzátette: az Európai Bíróság több szabályt nem tartott be, több olyan elvet nem érvényesített, amelyet ítélete során érvényesítenie kellett volna, ezzel megsértette Magyarország jogait. 

Ezért Magyarország kártérítési pert nyújthat be a bírósággal szemben azzal a céllal, hogy a fizetendő bírság nagy részét ne Magyarországnak, hanem a bíróságnak kelljen megfizetnie az Európai Unió részére

 – jelezte.

Tuzson Bence elmondása szerint ugyanis alapelvi szinten garantált a tisztességes eljáráshoz való jog. Ezért ha a bíróság arra készül, hogy az eljárás során a sokszorosát állapítsa meg a perben kért összegnek, akkor erről tájékoztatnia kell a peres felet, hogy az fel tudjon készülni erre.

Emellett az előterjesztéshez képest kellett volna megállapítani a bírság összegét – mutatott rá.

Hozzátette: az indoklási kötelezettségének sem tett eleget a bíróság, hiszen nem indokolta meg, hogy miért ekkora összeggel büntetik Magyarországot. Ezzel a példátlan összeggel ugyanis a testület a tagállamok közötti egyenlőség elvét is megsértette, hiszen a sokszorosát szabta ki annak az összegnek, amelyet ilyen esetekben szokásos más, akár nagyobb GDP-vel rendelkező tagállamok esetében – figyelmeztetett.

A bíróság megsértette ezen felül a jogbiztonság, az előreláthatóság és az átláthatóság alapelveit is

 – jelezte.

Tuzson Bence hangsúlyozta, mindebből látszik, hogy valójában nem is jogi ügyről van szó, az Európai Bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP
(MTI)

 

Agricola
2025. december 15. 14:23
Ezzel a példátlan összeggel Európai Bíróság testülete a tagállamok közötti egyenlőség elvét is megsértette, hiszen a sokszorosát szabta ki annak az összegnek, amelyet ilyen esetekben szokásos más, akár nagyobb GDP-vel rendelkező tagállamok esetében. Az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentuma a forradalom követeléseit összefoglaló híres 12 pont volt, amelyek 4. pontja törvény előtti egyenlőséget követelt. Az Európai Bíróság bírái nem fogták fel ennek az ennek a fontosságát.
véna
2025. december 15. 14:19
Előre szólok, hogy majd megállapítják a bírság túl enyhe és tovább emelnek rajta jogállamilag.
szerintem-4
2025. december 15. 14:16
Ha a bíróság a keresetünket elútasítja, az ítélet indoklásában magyarázatot kell adnia a kifogásainkra. Hadd lássa a "fejlett nyugat" hogy hova süllyedt az "igazságszolgáltatásuk".
Agricola
2025. december 15. 14:16
"Magyarország beperli az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot. " Kíváncsi vagyok lesz-e pozitív eredménye számunkra. A "holló a hollónak nem vájja ki a szemét" közmondás jelentése, hogy a cinkostársak, vagy ugyanahhoz az érdekközösséghez tartozók nem szoktak ártani egymásnak. A közmondás arra utal, hogy a csoport tagjai gyakran védelmezik egymást, még akkor is, ha az illető valami elítélendő dolgot tett. Marxista állítás, hogy a jog nem kalkulálható norma-rendszer, hanem az uralkodó osztály akarata. A jog ezen elmélet szerint az uralkodó osztály, ténylegesen a legszűkebb politikai vezetés akaratnyilvánítása, a politika szolgálólánya lett. Ez nyilvánult meg az Európai Bíróság ítéletében: Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történeté-ben: napi 1 millió eurót és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie. Miért ekkora összeggel büntetik Magyarországot? Az Európai Bizottság jóval kisebb összeget követelt volna Magyarországtól!
