Brüsszel Lengyelország Magyarország migráció Csehország Ausztria Horvátország Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió

Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: végleg kiderült, többet ér nekik Ausztria, mint Magyarország

2025. november 12. 10:54

Sokkal több figyelmet szentelnek a szomszédos országnak.

2025. november 12. 10:54
null

Az Európai Bizottság első lépésként Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország számára kivételt helyezett kilátásba a migrációs szolidaritási kötelezettség alól az új EU-s menekültügyi paktum keretében – írja a Der Standard.

Christian Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta: Ausztria hosszú ideje kiemelten terhelt menedékkérelmekkel, ezért támogatja a szigorúbb migrációs politikát és elutasítja a menedékkérők uniós elosztását. Gerhard Karner belügyminiszter szerint az EU-n kívüli visszatoloncoló központok létrehozása kulcsfontosságú.

Magnus Brunner EU-biztos kiemelte: a reform célja egyensúlyt teremteni felelősség és szolidaritás között; Ausztria jelentős tehermentesítésre számíthat.

Magyarországról csak annyi hangzott el, hogy – Lengyelországhoz hasonlóan – nem nyújtotta be végrehajtási tervét, de ez nem akadálya a szakmai együttműködésnek.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

kir2vik
2025. november 12. 11:31
Már bocsi, de Lengyelország?
csulak
2025. november 12. 11:19
Magyar nepszavazas dontott a migransbizniszrol , ezt ha nem akarja elfogadni eg ypar burokrata az O dolguk, Magyarorszag viszont nem Bruszel szolgaja hanem onallo allam !
grenki-2
2025. november 12. 11:09
A trianoni aljasság óta tudjuk mennyire kedvelnek minket a nyugati férgek...
fofo
2025. november 12. 11:05
Valakiben egyáltalán felmerült, hogy minket, mint ex-szocialista országot valaha is egyenrangú félként kezelnek? Minden gondolkodó tisztában volt azzal, hogy a kegyesen felajánlott morzsákért szint mindenükre ráteszik a kezüket. Ebben a gittegyletben csak a megalkuvók járnak, úgy-ahogy jól!
