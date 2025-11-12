Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: végleg kiderült, többet ér nekik Ausztria, mint Magyarország

Az Európai Bizottság első lépésként Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország számára kivételt helyezett kilátásba a migrációs szolidaritási kötelezettség alól az új EU-s menekültügyi paktum keretében – írja a Der Standard.

Christian Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta: Ausztria hosszú ideje kiemelten terhelt menedékkérelmekkel, ezért támogatja a szigorúbb migrációs politikát és elutasítja a menedékkérők uniós elosztását. Gerhard Karner belügyminiszter szerint az EU-n kívüli visszatoloncoló központok létrehozása kulcsfontosságú.

Magnus Brunner EU-biztos kiemelte: a reform célja egyensúlyt teremteni felelősség és szolidaritás között; Ausztria jelentős tehermentesítésre számíthat.

Magyarországról csak annyi hangzott el, hogy – Lengyelországhoz hasonlóan – nem nyújtotta be végrehajtási tervét, de ez nem akadálya a szakmai együttműködésnek.