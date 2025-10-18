Jön az újabb érvágás: Brüsszel a jövőben szankcionálná azon tagállamokat, amelyek nem törlik el a 13. havi nyugdíjat és nem emelik a nyugdíjkorhatárt

Brüsszel nem közvetlenül a nyugdíjkorhatár meghatározását vagy a havi járandóságokat szabályozná, hanem „befektetéshez kötött reformokat” ösztönözne – vagyis pénz csak akkor járna,

ha az adott tagállam vállalja például a nyugdíjkorhatár emelését, a 13. havi nyugdíj eltörlését vagy a magánmegtakarítások támogatását.

A módszer ugyanaz lenne, mint a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapnál, ahol a kifizetéseket reformcélok teljesítéséhez kötötték.

Brüsszelben azonban már most sokan tartanak ettől a tervtől: több pénzügyminiszter attól fél, hogy a nyugdíjreformok kikényszerítése politikai öngyilkosság lehet, mivel országszerte tiltakozásokat és sztrájkokat válthat ki – ahogy azt Franciaországban és Belgiumban is láthattuk.

A Politico szerint a Bizottság célja világos: csökkenteni az állami nyugdíjkiadásokat, és a megtakarításokat a tőkepiacok felé terelni.