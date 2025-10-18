Ft
10. 18.
szombat
rendszer korhatár nyugdíj Európai Bizottság

Jön az újabb érvágás: Brüsszel a jövőben szankcionálná azon tagállamokat, amelyek nem törlik el a 13. havi nyugdíjat és nem emelik a nyugdíjkorhatárt

2025. október 18. 15:05

Az Európai Bizottság az uniós pénzeket a jövőben a tagállamok nyugdíjreformjához kötné.

2025. október 18. 15:05
null

A Politico értesülései szerint az Európai Bizottság azt tervezi, hogy az uniós támogatásokat a következő, kétezermilliárd eurós költségvetési ciklusban a tagállamok nyugdíjreformjához kötné. 

A cél, hogy az elöregedő társadalmak miatt fenyegető pénzügyi válságot megelőzzék, és a tagállamokat rászorítsák a „fenntartható nyugdíjrendszerek” kialakítására. 

A Bizottság országonkénti ajánlásokat (CSR – Country-Specific Recommendations) dolgozna ki, és ha egy kormány ezeket figyelmen kívül hagyja, 2028 után kevesebb uniós forráshoz jut majd.

A háttérben az európai gazdaságok közös problémája húzódik:

az idősödő népesség, a csökkenő születésszám és a magas államadósság együtt fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi felosztó-kirovó rendszereket, vagyis az aktív dolgozók járulékaiból finanszírozott nyugdíjakat. 

A Bizottság ezért azt szorgalmazná, hogy az államok tereljék polgáraikat magán-nyugdíjmegtakarítások és vállalati nyugdíjprogramok felé – amerikai mintára. 

Ez azonban politikailag rendkívül kényes téma, hiszen a választók legaktívabb rétegét, az 50 év felettieket érintené a legérzékenyebben.

A Politico szerint az Európai Bizottság „jutalmazná” azokat az országokat, 

amelyek hajlandók végrehajtani a fájdalmas reformokat, és szankcionálná azokat, amelyek nem. 

Brüsszel nem közvetlenül a nyugdíjkorhatár meghatározását vagy a havi járandóságokat szabályozná, hanem „befektetéshez kötött reformokat” ösztönözne – vagyis pénz csak akkor járna, 

ha az adott tagállam vállalja például a nyugdíjkorhatár emelését, a 13. havi nyugdíj eltörlését vagy a magánmegtakarítások támogatását. 

A módszer ugyanaz lenne, mint a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapnál, ahol a kifizetéseket reformcélok teljesítéséhez kötötték.

Brüsszelben azonban már most sokan tartanak ettől a tervtől: több pénzügyminiszter attól fél, hogy a nyugdíjreformok kikényszerítése politikai öngyilkosság lehet, mivel országszerte tiltakozásokat és sztrájkokat válthat ki – ahogy azt Franciaországban és Belgiumban is láthattuk. 

A Politico szerint a Bizottság célja világos: csökkenteni az állami nyugdíjkiadásokat, és a megtakarításokat a tőkepiacok felé terelni. 

Vagyis az uniós pénz a jövőben csak azoknak az országoknak jár majd, amelyek hajlandók meghosszabbítani a munkában töltött éveket – és ezzel együtt átalakítani az egész társadalmi szerződést az idősek és az állam között.

Nyitókép: Dursun Aydemir / AFP

motoman528
2025. október 18. 15:56
Elképesztő!
Süsüke
2025. október 18. 15:55
A Bizottság már megint olyan dologba szeretné beleütni az orrát amihez semmi köze!
sceptical
2025. október 18. 15:55
Német sikerrecept: 1. Importálj több millió harmadik világbeli más kultúrájú embert Németországba 2. Adj nekik olyan jóléti támogatást, amit a német munkások fizetnek 3. Emeld meg a nyugdíjkorhatárt 73 évre Eu-s recept: 4. Kötelezz más EU tagállamokat is erre a jogállamiság és az emberi jogok nevében
Silcon
2025. október 18. 15:55
Most őszintén, azért kell ezeket az elvárásokat EU szintre emelni, hogy így a libsi vezetésű országokban le lehessen tolni a lakosság torkán a nyugdíjkorhatár emelést? Amire a saját kormányuk képtelen a tiltakozások miatt? Ugye nem mi akarjuk, hanem az EU! Anno, a 2004-ben csatlakozott 10 országnak pedig milyen hangosan osztották az észt, hogy mit hogyan kell csinálni! Főleg a megszorításokat! Mi meg most elővesszük a popcornt és nézzük a szemléltető oktatást, hogy a "nagyok" ezt hogy oldják meg. Engem főleg a fracia (nyugatromán) megoldás érdekel.
