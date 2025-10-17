Orbán elszigetelődött, a kutya sem veszi komolyan – nagy volt az arcoskodás, csúnya pofont adott a valóság

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Komoly fricskát kapott a budapesti békecsúccsal a honi és nemzetközi baloldal. Ők voltak ugyanis azok, akik arra építettek narratívájukat, hogy Orbán elszigetelődött, pedig – mint a csütörtöki példa is mutatja – ez nem igazán van így.
Donald Trump szabályosan rádurrantotta a valóságot azokra, akik évek óta mást sem harsogtak, mint hogy Orbán Viktor teljesen elszigetelődött, és senki sem veszi komolyan. Mint ismert, az amerikai elnök csütörtök este Truth Social közösségi oldalán azt írta: „Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”. A hír különösen Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt érhette kellemetlenül, előbbi mindössze néhány órával Trump bejelentése előtt Vásárosnaményban ezt mondta gúnyosan: „Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort”. Utóbbi az elmúlt években élesen bírálta a magyar kormányfőt, mondván, nem támogatja Ukrajna háborús céljait.
A budapesti békecsúcs létrejötte annak tükrében érthető, hogy a magyar kormány a háború kitörése óta hangsúlyozza a béke fontosságát, már 2022 februárjában bejelentették, ha kell helyszín és szükség van közvetítésre a felek között, felajánlják Budapestet.
Orbán külpolitikai jelentőségét kiemeli, hogy a hét elején, Egyiptomban tartott, a gázai háborút egy időre biztosan lezáró békecsúcsra a magyar miniszterelnököt is meghívták, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét viszont nem.
A legnagyobb kritikát Orbán Viktor azután kapta, hogy 2024 júliusában – miután Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – békemisszióra indult: találkozott
Amint Orbán kezet fogott az orosz elnökkel, kezdtek is záporozni a kritikák amiatt, hogy merte ezt megtenni. Az egyik első megszólaló Josep Borrell, uniós külügyi vezető volt, aki azt mondta, ilyen tárgyalásokra az EU nevében nem volt felhatalmazása a magyar kormányfőnek. Ursula von der Leyen erre még rá is kontrázott:
Az EU ellenzi az agresszorral szembeni önfeladást és igazságos békére kell törekedni.”
Szintén kritikát fogalmazott meg Charles Michel, az Európai Tanács akkori elnöke, aki azóta már távozott hivatalából. Michel szerint minden hasonló megbeszélés során hangsúlyozni kell, hogy Oroszország agresszor, Ukrajna pedig áldozata a háborúnak, Orbán Viktornak ráadásul nem volt felhatalmazása ilyesfajta tárgyaláshoz.
Megszokhattuk azt is, hogy a legnagyobbat mindig Kaja Kallas korábbi észt miniszterelnök, a jelenlegi uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő akarja mondani. A békemisszió után úgy fogalmazott a politikus: a magyar kormányfő zavart akar kelteni az EU soros elnökségét kihasználva.
Jan Lipavsky cseh külügyminiszter nem kis botrányt okozva úgy fogalmazott, Orbán a békemissziójával Putyin hasznos idiótája lett. Az Európai Parlament pedig közleményben ítélte el a magyar béketörekvést. Nyilatkozatukban azt írták, Orbán Viktor kirívóan megsértette az EU alapszerződéseit és közös külpolitikáját.
Magyar oldalról sem maradtak el az elítélő nyilatkozatok: Buda Péter biztonságpolitikai szakértő megismételte az EP álláspontját, miután a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy Orbán úgy viselkedik, mint egy orosz befolyásoló ügynök. Rácz András sem finomkodott, a mostanában Ukrajna és Magyarország között ingázó biztonságpolitikai szakértő a békemisszió kapcsán arról beszélt, Orbánnak se mandátuma, se hitelessége, se terve nincs.
A legnagyobb pofont a csütörtöki bejelentéssel talán Magyar Péter kapta. A Tisza elnöke Facebook-posztjaiban gyakran titulálta Orbánt békeharcosnak, természetesen pejoratív módon.
Augusztusban – mikor Európa nagyhatalmainak vezetői raportra mentek Washingtonba, hogy ott beszéljenek Trumppal a háború további fejleményeiről – a Tisza-vezér azt írta közösségi oldalán: „ahhoz képest, hogy évek óta azt akarja elhitetni a hazug kormánypropaganda, hogy Orbán Viktoron kívül mindenki háborút akar Európában, tegnap azt láthattuk, hogy európai vezetők az amerikai és az ukrán elnökkel órákon keresztül tárgyaltak a valódi békéhez vezető útról és az ahhoz szükséges biztonsági garanciákról”.
Egy »békeharcos« hiányzott nagyon tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg…”
– folytatta Magyar.
A korábbi hangulatkeltő nyilatkozatok után talán alig van nagyobb fegyvertény annál, hogy bármely más város helyett a felek pont Budapestet választották.
A nagyképű brüsszeli politikai elit óriási vereséget szenvedett, el akarták hozni Ukrajna győzelmét, de végül nagyon úgy tűnik, hogy a béke nyer. Bokor Gábor írása.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala