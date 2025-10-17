Ft
10. 17.
péntek
háború békecsúcs Ukrajna Magyarország kritika Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán elszigetelődött, a kutya sem veszi komolyan – nagy volt az arcoskodás, csúnya pofont adott a valóság

2025. október 17. 19:20

Komoly fricskát kapott a budapesti békecsúccsal a honi és nemzetközi baloldal. Ők voltak ugyanis azok, akik arra építettek narratívájukat, hogy Orbán elszigetelődött, pedig – mint a csütörtöki példa is mutatja – ez nem igazán van így.

2025. október 17. 19:20
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Donald Trump szabályosan rádurrantotta a valóságot azokra, akik évek óta mást sem harsogtak, mint hogy Orbán Viktor teljesen elszigetelődött, és senki sem veszi komolyan. Mint ismert, az amerikai elnök csütörtök este Truth Social közösségi oldalán azt írta: „Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”. A hír különösen Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt érhette kellemetlenül, előbbi mindössze néhány órával Trump bejelentése előtt Vásárosnaményban ezt mondta gúnyosan: „Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort”. Utóbbi az elmúlt években élesen bírálta a magyar kormányfőt, mondván, nem támogatja Ukrajna háborús céljait. 

Orbán a békemisszió keretében minden világvezetőt felkeresett. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Orbán a békemisszió keretében minden világvezetőt felkeresett / Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A budapesti békecsúcs létrejötte annak tükrében érthető, hogy a magyar kormány a háború kitörése óta hangsúlyozza a béke fontosságát, már 2022 februárjában bejelentették, ha kell helyszín és szükség van közvetítésre a felek között, felajánlják Budapestet. 

Orbán megkerülhetetlen tényező lett

Orbán külpolitikai jelentőségét kiemeli, hogy a hét elején, Egyiptomban tartott, a gázai háborút egy időre biztosan lezáró békecsúcsra a magyar miniszterelnököt is meghívták, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét viszont nem.

A legnagyobb kritikát Orbán Viktor azután kapta, hogy 2024 júliusában – miután Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – békemisszióra indult: találkozott 

  • Vlagyimir Putyinnal, 
  • Volodimir Zelenszkijjel, 
  • Hszi Csin-ping kínai elnökkel, majd 
  • Donald Trumppal is. 

Amint Orbán kezet fogott az orosz elnökkel, kezdtek is záporozni a kritikák amiatt, hogy merte ezt megtenni. Az egyik első megszólaló Josep Borrell, uniós külügyi vezető volt, aki azt mondta, ilyen tárgyalásokra az EU nevében nem volt felhatalmazása a magyar kormányfőnek. Ursula von der Leyen erre még rá is kontrázott:

Az EU ellenzi az agresszorral szembeni önfeladást és igazságos békére kell törekedni.”

Szintén kritikát fogalmazott meg Charles Michel, az Európai Tanács akkori elnöke, aki azóta már távozott hivatalából. Michel szerint minden hasonló megbeszélés során hangsúlyozni kell, hogy Oroszország agresszor, Ukrajna pedig áldozata a háborúnak, Orbán Viktornak ráadásul nem volt felhatalmazása ilyesfajta tárgyaláshoz. 

Megszokhattuk azt is, hogy a legnagyobbat mindig Kaja Kallas korábbi észt miniszterelnök, a jelenlegi uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő akarja mondani. A békemisszió után úgy fogalmazott a politikus: a magyar kormányfő zavart akar kelteni az EU soros elnökségét kihasználva. 

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter nem kis botrányt okozva úgy fogalmazott, Orbán a békemissziójával Putyin hasznos idiótája lett. Az Európai Parlament pedig közleményben ítélte el a magyar béketörekvést. Nyilatkozatukban azt írták, Orbán Viktor kirívóan megsértette az EU alapszerződéseit és közös külpolitikáját. 

Magyar oldalról sem maradtak el az elítélő nyilatkozatok: Buda Péter biztonságpolitikai szakértő megismételte az EP álláspontját, miután a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy Orbán úgy viselkedik, mint egy orosz befolyásoló ügynök. Rácz András sem finomkodott, a mostanában Ukrajna és Magyarország között ingázó biztonságpolitikai szakértő a békemisszió kapcsán arról beszélt, Orbánnak se mandátuma, se hitelessége, se terve nincs. 

A legnagyobb pofont a csütörtöki bejelentéssel talán Magyar Péter kapta. A Tisza elnöke Facebook-posztjaiban gyakran titulálta Orbánt békeharcosnak, természetesen pejoratív módon. 

Augusztusban – mikor Európa nagyhatalmainak vezetői raportra mentek Washingtonba, hogy ott beszéljenek Trumppal a háború további fejleményeiről – a Tisza-vezér azt írta közösségi oldalán: „ahhoz képest, hogy évek óta azt akarja elhitetni a hazug kormánypropaganda, hogy Orbán Viktoron kívül mindenki háborút akar Európában, tegnap azt láthattuk, hogy európai vezetők az amerikai és az ukrán elnökkel órákon keresztül tárgyaltak a valódi békéhez vezető útról és az ahhoz szükséges biztonsági garanciákról”.

Egy »békeharcos« hiányzott nagyon tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg…”

folytatta Magyar.

A korábbi hangulatkeltő nyilatkozatok után talán alig van nagyobb fegyvertény annál, hogy bármely más város helyett a felek pont Budapestet választották

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Partikula
2025. október 17. 20:11
A kutya ugat, a karaván halad.
kalyibagaliba
2025. október 17. 20:03
Adja az ég, hogy bukja mindenét (szó szerint), aki az ukránokon gazdagodott!!! A holland gáztőzsde "vezetői", LNG favorizálók, ..... Végre látványos lett a "homokszem kitartó, jótékony munkája".
llnnhegyi
•••
2025. október 17. 19:48 Szerkesztve
ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egon vendége Ónodi Molnár Dóra. Aki, végtelenül fel van háborodva, hogy Budapesten tárgyalnak Trump és Putyin. Túró dr miniszterelnöknek!! Érzi a lábszagán,hogy a választásokon megint buknak libbcsikommcsik! Valósággal dühöng , kicsinyiti a találkozót! Tehát az ATV maradt libbcsikommcsi fostelep! Érkezett is a MOK szőrmókja Kincses Gyula!! Komenista bértábla a téma. ==================✓ Növelték a Fidesz-Kdnp koalíciós pártok győzelmi esélyét! -:)))
krokodilgenya
2025. október 17. 19:36
Sátánista lipsi disznók! Recip doki például, te mocsok szar geci! Ilyenkor nézegeted a köldöködet te bunkó disznó???
