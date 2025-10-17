Orbán elszigetelődött, a kutya sem veszi komolyan – nagy volt az arcoskodás, csúnya pofont adott a valóság

Orbán külpolitikai jelentőségét kiemeli, hogy a hét elején, Egyiptomban tartott, a gázai háborút egy időre biztosan lezáró békecsúcsra a magyar miniszterelnököt is meghívták, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét viszont nem.

A legnagyobb kritikát Orbán Viktor azután kapta, hogy 2024 júliusában – miután Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – békemisszióra indult: találkozott

Vlagyimir Putyinnal,

Volodimir Zelenszkijjel,

Hszi Csin-ping kínai elnökkel, majd

Donald Trumppal is.

Amint Orbán kezet fogott az orosz elnökkel, kezdtek is záporozni a kritikák amiatt, hogy merte ezt megtenni. Az egyik első megszólaló Josep Borrell, uniós külügyi vezető volt, aki azt mondta, ilyen tárgyalásokra az EU nevében nem volt felhatalmazása a magyar kormányfőnek. Ursula von der Leyen erre még rá is kontrázott: