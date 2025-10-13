Ft
Magyarország Ursula von der Leyen Manfred Weber Donald Trump Orbán Viktor Európai Unió

Az eddigi legnagyobb pofonját kapta Von der Leyen és Weber – Orbán a páholyból nézi végig

2025. október 13. 13:09

Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetője sem kapott meghívót Donald Trumptól az egyiptomi békecsúcsra, amelyen csak hat uniós vezető vehet részt, köztük Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

2025. október 13. 13:09
null

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Manfred Webert, az Európai Néppárt vezetőjét sem hívta meg Donald Trump az egyiptomi békecsúcsra, ami óriási pofont jelent az uniós politika két meghatározó szereplőjének – ez derül ki a The Guardian által közzétett névsorból.

A fontos diplomáciai eseményre mindössze hat EU-s ország vezetője kapott meghívót: Magyarországé, Olaszországé, Németországé, Spanyolországé, Franciaországé és Görögországé.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta: „Ez komoly visszaigazolása a magyar külpolitikának, amelynek köszönhetően hazánk nem elszigetelt, hanem a nemzetközi politika központjában van és a kis mérete ellenére a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet képvisel a világpolitikában. Röviden fogalmazva: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot!”

Nyitókép: AFP/John Thys

