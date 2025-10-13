Az eddigi legnagyobb pofonját kapta Von der Leyen és Weber – Orbán a páholyból nézi végig

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Manfred Webert, az Európai Néppárt vezetőjét sem hívta meg Donald Trump az egyiptomi békecsúcsra, ami óriási pofont jelent az uniós politika két meghatározó szereplőjének – ez derül ki a The Guardian által közzétett névsorból.

A fontos diplomáciai eseményre mindössze hat EU-s ország vezetője kapott meghívót: Magyarországé, Olaszországé, Németországé, Spanyolországé, Franciaországé és Görögországé.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta: „Ez komoly visszaigazolása a magyar külpolitikának, amelynek köszönhetően hazánk nem elszigetelt, hanem a nemzetközi politika központjában van és a kis mérete ellenére a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet képvisel a világpolitikában. Röviden fogalmazva: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot!”