Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs békepárti hálózat Magyarország Donald Trump Orbán Viktor

Kiszivárgott a lista: itt az újabb bizonyíték, hogy Magyarország másik polcra került

2025. október 13. 12:52

Csupán 21 állam- és kormányfőt hívott meg Donald Trump az egyiptomi békecsúcsra, köztük Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét.

2025. október 13. 12:52
null

Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól az Egyiptomban rendezendő békecsúcsra – áll a The Guardian által közzétett listán.

Az amerikai elnök mellett 21 állam- és kormányfő vehet részt az eseményen, az pedig Orbán Viktor politikai befolyását mutatja, hogy őt is szívesen látja Trump, hiszen gazdasági erejét vagy lakosságszámát tekintve Magyarország értelemszerűen nem mérhető Katarhoz vagy Pakisztánhoz.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy földrajzi helyre, országméretre és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol – legyen az a Közel-Kelet, a Kaukázus vagy éppen Ukrajna – egymást segítve dolgozik a békéért. Orbán Viktor szerint Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. október 13. 14:31
The MANöken is ott lesz. Készít majd pár szelfit a kerítés előtt...
Válasz erre
2
0
hunyadyt
2025. október 13. 14:20
Zselét nem hívták meg? Pedig ő nagy béketeremtő.
Válasz erre
2
0
hunyadyt
2025. október 13. 14:19
nuevoreynuevaley 2025. október 13. 14:11 A bérkommentelés jobban fizet szektás?
Válasz erre
2
1
hunyadyt
•••
2025. október 13. 14:17 Szerkesztve
Pöti, te nem mész? Miért? Téged nem hívott senki? Hát hogy történhetett meg ez a szégyen, csórikám. Pedig egyértelműen ott lenne a helyed az államférfiak között. Helyette inkább országjárás? Mátészalka, Ökoritófülpös stb.? Jobb is az. A bábudat ne felejtsd majd otthon, kell performanszhoz.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!