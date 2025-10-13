Kiszivárgott a lista: itt az újabb bizonyíték, hogy Magyarország másik polcra került

Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól az Egyiptomban rendezendő békecsúcsra – áll a The Guardian által közzétett listán.

Az amerikai elnök mellett 21 állam- és kormányfő vehet részt az eseményen, az pedig Orbán Viktor politikai befolyását mutatja, hogy őt is szívesen látja Trump, hiszen gazdasági erejét vagy lakosságszámát tekintve Magyarország értelemszerűen nem mérhető Katarhoz vagy Pakisztánhoz.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy földrajzi helyre, országméretre és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol – legyen az a Közel-Kelet, a Kaukázus vagy éppen Ukrajna – egymást segítve dolgozik a békéért. Orbán Viktor szerint Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.