Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump

2025. október 16. 19:36

Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.

2025. október 16. 19:36
null

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására – írta Donald Trump  Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés után az amerikai államfő közösségi oldalán azt írta, jó és eredményes párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hol tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel:

„Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

 – írta Trump.

A hírre Orbán Viktor is reagált:

 „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!” 

írta Facebook-oldalán, utalva a héten eddig történt, Magyarországot érintő nemzetközi eseményekre. X közösségi oldalán pedig az írta a magyar miniszterelnök: 

„A békeszerető emberek számára jó hír, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozót tervez. Készen állunk!”

 

Nyitókép: Putyin és Trump 2019-ben (Photo by Brendan Smialowski / AFP)


 

 

