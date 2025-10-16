Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump

Izzik a levegő Washingtonban Zelenszkij érkezése előtt: Trump felszólította az oroszokat, hogy fejezzék be a háborút
Az elnök szerint az orosz–ukrán konfliktus befejezése könnyebb feladat, mint az izraeli helyzet rendezése.
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására – írta Donald Trump Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés után az amerikai államfő közösségi oldalán azt írta, jó és eredményes párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hol tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel:
„Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”
– írta Trump.
A hírre Orbán Viktor is reagált:
„Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”
– írta Facebook-oldalán, utalva a héten eddig történt, Magyarországot érintő nemzetközi eseményekre. X közösségi oldalán pedig az írta a magyar miniszterelnök:
„A békeszerető emberek számára jó hír, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozót tervez. Készen állunk!”
Nyitókép: Putyin és Trump 2019-ben (Photo by Brendan Smialowski / AFP)