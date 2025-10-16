Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására – írta Donald Trump Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés után az amerikai államfő közösségi oldalán azt írta, jó és eredményes párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hol tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel: