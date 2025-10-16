Ez minden magyart büszkeséggel tölthet el: fotókon a hét legjobb pillanatai! (GALÉRIA)

A héten több olyan nemzetközi eseménynek is tanúi lehettünk, amelyek kicsit minden magyar szívet megdobogtatták és büszkeséggel töltötték el. Hétfőn Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt dicsérte ország világ előtt egy olyan csúcstalálkozón, ahová a környező országok még csak meghívást sem kaptak. Másnap a magyar labdarúgó válogatottnak sikerült bizonyítania Portugáliában a világ egyik legjobb csapata ellen.

Galériánkban összegyűjtöttük a hét legemlékezetesebb történéseit, amelyeket érdemes felidézni: