Izzik a levegő Washingtonban Zelenszkij érkezése előtt: Trump felszólította az oroszokat, hogy fejezzék be a háborút

Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget az ukránok és az oroszok közötti vérontásnak – számolt be a Apostrophe.

A politikus egy sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet Kash Patel FBI-igazgatóval közösen tartott. Trump közölte, hogy hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalni fog a háborúról és a tervezett ukrán hadműveletekről.