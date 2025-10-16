Izzik a levegő Washingtonban Zelenszkij érkezése előtt: Trump felszólította az oroszokat, hogy fejezzék be a háborút

Sorsfordító találkozás: Trump megint fogadja Zelenszkijt – csodafegyvert adhat neki
Az utóbbi időben sokat javult a két államfő kapcsolata. Zelenszkij jelölné Trumpot a Nobel-békedíjra.
Az elnök szerint az orosz–ukrán konfliktus befejezése könnyebb feladat, mint az izraeli helyzet rendezése.
Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget az ukránok és az oroszok közötti vérontásnak – számolt be a Apostrophe.
A politikus egy sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet Kash Patel FBI-igazgatóval közösen tartott. Trump közölte, hogy hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalni fog a háborúról és a tervezett ukrán hadműveletekről.
Az elnök elmondása szerint a közelgő egyeztetésen szó lesz az ukrán hadsereg offenzív terveiről is.
Beszélni fogunk… Támadni akarnak. Döntést fogok hozni ebben az ügyben, de ők támadni szeretnének”
– fogalmazott Trump.
Az amerikai elnök szerint Oroszország a háború kezdete óta mintegy másfél millió embert veszített, „többségében katonákat”, ugyanakkor nem közölt részleteket arról, honnan származik ez az adat.
Csupán annyit akarunk Putyin elnöktől, hogy hagyja abba az ukránok és az oroszok gyilkolását, mert ezzel a hávorúval rengeteg oroszt is megöl”
– jelentette ki Trump.
Trump korábban is jelezte, hogy bízik a háború mielőbbi lezárásában, és hangsúlyozta: szerinte az orosz–ukrán konfliktus befejezése könnyebb feladat, mint az izraeli helyzet rendezése.
