Sorsfordító találkozás: Trump megint fogadja Zelenszkijt – csodafegyvert adhat neki

5 furcsa pillanat, amire senki nem számított Trump és az EU-s vezetők találkozóján
A legnagyobb meglepetés ráadásul éppen az ukrán elnökhöz kapcsolódik.
Az utóbbi időben sokat javult a két államfő kapcsolata. Zelenszkij jelölné Trumpot a Nobel-békedíjra.
Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadhatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – erősítette meg a Politicónak az NBC News által korábban megosztott hírt egy magas rangú ukrán tisztviselő hétfőn.
A várható találkozó híre egy nappal azután röppent fel, hogy vasárnap az amerikai elnök telefonon tárgyalt Zelenszkijvel azzal kapcsolatban, hogy az USA nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának.
Lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Megkérdezem, akarják-e hogy Tomahawkok repüljenek Moszkva irányába? Nem hiszem”
– mondta Trump Zelenszkijnek, és hozzátette, az a tisztességes, ha először figyelmezteti Moszkvát a nagy hatótávolságú rakéták lehetséges bevetéséről. Hangsúlyozta, azt szeretné, ha a háború minél hamarabb véget érne.
Az amerikai elnök ezzel kapcsolatban azt a forgatókönyvet tartja elképzelhetőnek, hogy az USA más NATO-tagállamoknak adja el a rakétákat, akik aztán átadják őket Ukrajnának. Trump korábban arról beszélt, tudni akarja, mit tervez Kijev a rakétákkal, mert semmiképp sem akar hozzájárulni az orosz–ukrán háború eszkalációjához.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij hosszú utat tett meg odáig, hogy mára már amerikai rakéták bevetéséről, és Oroszország békére kényszerítéséről beszélgetnek.
A két államfő emlékezetes, első találkozóján tavaly februárban Donald Trump és JD Vance alelnök határozottan helyretette Zelenszkijt az ovális irodában, amiért az ukrán elnök szerintük nem beszélt megfelelő tisztelettel az USA elnökével, és nem jól mérte fel saját pozícióját a háború kérdésében. Azóta Zelenszkij igyekszik Trump kedvében járni.
Április 26-án, a Vatikánban Ferenc pápa temetésén beszélgettek ismét négyszemközt. Ez a találkozó már sokkal jobban alakult. Azóta több alkalommal is egyeztettek telefonon, az augusztusi, washingtoni személyes találkozóra pedig – ahová hét nyugati vezető kísérte el az ukrán elnököt –
már egy öltönyt is felvett Zelenszkij, hogy imponáljon Trumpnak.
A fordulat az amerikai elnök részéről akkor jött el, amikor a szeptemberi New York-i ENSZ-közgyűlésen való felszólalásában már arról beszélt, hogy Ukrajna akár területi engedmények nélkül is lezárhatja a háborút.
Trump közeledésének a hátterében az is állhat, hogy Putyinnal nem sikerült sokkal előrébb jutnia a béke érdekében,
noha az amerikai elnök a kezdetektől azt hangsúlyozza, hogy számára a háború lezárása a legfontosabb.
Csakúgy, mint a Gáza és Izrael esetében, ahol most úgy tűnik, sikerült békét kötni. Trump hétfőn Egyiptomban írta alá a tűzszünetről szóló megállapodást, Katar, Törökország és Egyiptom vezetőivel egyetemben.
Történelmi pillanatok előtt áll a világ.
Volodimir Zelenszkij a tűzszünet hírére úgy reagált, ez még nagyobb bizakodásra ad okot a tekintetben, hogy az USA segítségével sikerülhet békét kötni Oroszország és Ukrajna között is.
Hozzátette, ha Trumpnak ezt sikerül elérnie, akkor Kijev örömmel jelöli az amerikai elnököt a Nobel-békedíjra.
