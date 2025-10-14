Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij USA

Sorsfordító találkozás: Trump megint fogadja Zelenszkijt – csodafegyvert adhat neki

2025. október 14. 10:50

Az utóbbi időben sokat javult a két államfő kapcsolata. Zelenszkij jelölné Trumpot a Nobel-békedíjra.

2025. október 14. 10:50
null

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadhatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – erősítette meg a Politicónak az NBC News által korábban megosztott hírt egy magas rangú ukrán tisztviselő hétfőn.

Zelenszkij, Trump
Zelenszkij nem győzött hálálkodni Trumpnak augusztusi látogatása során
Forrás: Mandel NGAN / AFP

A várható találkozó híre egy nappal azután röppent fel, hogy vasárnap az amerikai elnök telefonon tárgyalt Zelenszkijvel azzal kapcsolatban, hogy az USA nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának.

Lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Megkérdezem, akarják-e hogy Tomahawkok repüljenek Moszkva irányába? Nem hiszem”

– mondta Trump Zelenszkijnek, és hozzátette, az a tisztességes, ha először figyelmezteti Moszkvát a nagy hatótávolságú rakéták lehetséges bevetéséről. Hangsúlyozta, azt szeretné, ha a háború minél hamarabb véget érne.

Az amerikai elnök ezzel kapcsolatban azt a forgatókönyvet tartja elképzelhetőnek, hogy az USA más NATO-tagállamoknak adja el a rakétákat, akik aztán átadják őket Ukrajnának. Trump korábban arról beszélt, tudni akarja, mit tervez Kijev a rakétákkal, mert semmiképp sem akar hozzájárulni az orosz–ukrán háború eszkalációjához.

Trump és Zelenszkij múltja

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij hosszú utat tett meg odáig, hogy mára már amerikai rakéták bevetéséről, és Oroszország békére kényszerítéséről beszélgetnek.

A két államfő emlékezetes, első találkozóján tavaly februárban Donald Trump és JD Vance alelnök határozottan helyretette Zelenszkijt az ovális irodában, amiért az ukrán elnök szerintük nem beszélt megfelelő tisztelettel az USA elnökével, és nem jól mérte fel saját pozícióját a háború kérdésében. Azóta Zelenszkij igyekszik Trump kedvében járni.

Április 26-án, a Vatikánban Ferenc pápa temetésén beszélgettek ismét négyszemközt. Ez a találkozó már sokkal jobban alakult. Azóta több alkalommal is egyeztettek telefonon, az augusztusi, washingtoni személyes találkozóra pedig – ahová hét nyugati vezető kísérte el az ukrán elnököt – 

már egy öltönyt is felvett Zelenszkij, hogy imponáljon Trumpnak.

A fordulat az amerikai elnök részéről akkor jött el, amikor a szeptemberi New York-i ENSZ-közgyűlésen való felszólalásában már arról beszélt, hogy Ukrajna akár területi engedmények nélkül is lezárhatja a háborút.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump közeledésének a hátterében az is állhat, hogy Putyinnal nem sikerült sokkal előrébb jutnia a béke érdekében, 

noha az amerikai elnök a kezdetektől azt hangsúlyozza, hogy számára a háború lezárása a legfontosabb.

Csakúgy, mint a Gáza és Izrael esetében, ahol most úgy tűnik, sikerült békét kötni. Trump hétfőn Egyiptomban írta alá a tűzszünetről szóló megállapodást, Katar, Törökország és Egyiptom vezetőivel egyetemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Volodimir Zelenszkij a tűzszünet hírére úgy reagált, ez még nagyobb bizakodásra ad okot a tekintetben, hogy az USA segítségével sikerülhet békét kötni Oroszország és Ukrajna között is. 

Hozzátette, ha Trumpnak ezt sikerül elérnie, akkor Kijev örömmel jelöli az amerikai elnököt a Nobel-békedíjra.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 14. 12:02
A második képről hiányzik egy harmadik kéz. Az angol királyi családé. A mögöttük álló sok kéz már nem férne rá:)
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. október 14. 11:57
Trump veje, Kushner aktívan dolgozhat a fajtabeli megsegítésén.
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 14. 11:50
Nagy lehet a kognitív disszonancia ilyenkor a fideszes gombákban. Normális ember nem az autoriter népírtó oldalt választja. Elég sokat elmond a Fideszről és szavazóiról hogy az áldozat oldalán állni egy elítélendő dolog. Vagy ezt megszokták a gyerekeknél? Pedofidesz.
Válasz erre
1
3
kiazazsoltibacsi
2025. október 14. 11:38
elfogulatlan 2025. október 14. 11:01 1 A béke embere. 2 Ez nem az ő háborúja, ő csak megörökölte azt 3 Nem veszünk részt benne de ha európa kifizeti akkor küldünk fegyvereket 4 átadom a Tomahawkott, de nem akarok eszkalációt 5 azért szólok Putyinnak még is ezt követeli a tisztesség és ez a világ 1. számú vezetője Kifogás, kifogás. Szánalmas.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!