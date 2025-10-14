Sorsfordító találkozás: Trump megint fogadja Zelenszkijt – csodafegyvert adhat neki

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadhatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – erősítette meg a Politicónak az NBC News által korábban megosztott hírt egy magas rangú ukrán tisztviselő hétfőn.

Zelenszkij nem győzött hálálkodni Trumpnak augusztusi látogatása során

Forrás: Mandel NGAN / AFP

A várható találkozó híre egy nappal azután röppent fel, hogy vasárnap az amerikai elnök telefonon tárgyalt Zelenszkijvel azzal kapcsolatban, hogy az USA nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának.

Lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Megkérdezem, akarják-e hogy Tomahawkok repüljenek Moszkva irányába? Nem hiszem”

– mondta Trump Zelenszkijnek, és hozzátette, az a tisztességes, ha először figyelmezteti Moszkvát a nagy hatótávolságú rakéták lehetséges bevetéséről. Hangsúlyozta, azt szeretné, ha a háború minél hamarabb véget érne.