5 furcsa pillanat, amire senki nem számított Trump és az EU-s vezetők találkozóján

A Politico egy cikkben gyűjtötte össze a hétfői fehér házi találkozó furcsa pillanatait. Az esemény már a résztvevők létszáma miatt is szokatlan volt: hét nyugati vezető kísérte az ukrán elnököt a washingtoni találkozóra.

Washingtoni találkozó: Zelenszkij ezúttal inget és nyakkendőt öltött. Fotó:Mandel NGAN / AFP

A furcsaságok:

Zelenszkij öltönye

Trump udvarol

Tornasor

Amerikai belpolitika

Putyin a vonal másik végén

Zelenszkj felöltözött a washingtoni találkozóra

Februárban az amerikai médiában komoly kritikák érték az ukrán elnököt, amiért szokásos terepszínű öltözetében jelent meg az Egyesült Államok elnökénél. Ezúttal azonban Zelenszkij fekete öltönyben és ingben jelent meg a Fehér Házban.

„Imádom” – jegyezte meg Trump, amikor üdvözölte Zelenszkijt, és az ukrán elnök fekete öltönyére mutatott. „Ez a legjobb, amim van” – válaszolta Zelenszkij.

Egyenlőtlen bókolás

A kerekasztal-megbeszélés kezdetén Trump különösen nagylelkű hangulatban volt, és

minden EU-vezetőnek számos bókot mondott, amelyek közül néhány nagyon nagylelkű és átgondolt volt, mások kevésbé.

Mark Rutte NATO főtitkárt „nagyszerű úriembernek és vezetőnek” nevezte, Keir Starmert pedig a barátjának nevezte és azt állította, hogy mindenki kedveli. Emmanuel Macronhoz Trumpot jelentős nosztalgia köti, hiszen a francia elnök már az amerikai elnök előző ciklusa alatt is hivatalban volt. „Az első nap óta kedvelem!” – jelentette ki.

Giorgia Melonit Trump „inspirációnak” nevezte. A csoport kakukk tojása Alexander Stubb finn miniszterelnök volt, aki az utóbbi hónapokban Trump kedvenc európai vezetője lett. „Jobban nézel ki, mint valaha” – udvarolt Trump Stubbnak, aki az elnököz hasonlóan lelkes golfozó.

Merzt Trump Starmerhez hasonlóan a barátjának nevezte és megdicsérte, hogy milyen szépen lebarnult a kancellár.

A legkevésbé lelkes dicséretet ezúttal is Ursula von der Leyen kapta, bár elsőre úgy tűnt kivételes bókot kap az elnöktől: „Azt hiszem te talán nagyobb hatalommal rendelkezel, mint itt bárki...” – majd gyorsan hozzátette: „nem is tudom.”

Tornasor

A találkozó utáni csoportképek a jelentős magasságkülönbségek miatt igen szokatlanul sikerültek. Merz 1,98 méter magas, míg Meloni 1,63 méter magas.

A Poltico szerint vezetők különböző magassága miatt a fotó úgy néz ki, mintha egy hullámvasút tervezésének korai szakaszában lennének.

Az amerikai média

Az amerikai média megragadta az alkalmat, hogy Trumpot lehet kérdezni, és a találkozót figyelmen kívül hagyva belpolitikai kérdéseket is feltettek.

Egy riporter például bedobta a levélszavazás kérdését, amelyet lehurrogott Trump, de aztén kisebb tirádába kezdett a demokratákkal kapcsolatban.

Putyin a vonalban

Egy másik szokatlan pillanat az volt a Polticio szerint, hogy Trump bejelentette, hogy miután befejezi a tárgyalásokat az európai vezetőkkel, felhívja Putyint, de a telefonhívás korábban megtörtént, és Trump vacsora helyett elvonult, hogy beszéljen az orosz elnökkel.