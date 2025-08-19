5 furcsa pillanat, amire senki nem számított Trump és az EU-s vezetők találkozóján

Csak úgy izzott a vonal Washington és Moszkva között: Trump a találkozó közben is felhívta Oroszországot
Kikérte Putyin véleményét Trump a tárgyalás közben.
A legnagyobb meglepetés ráadásul éppen az ukrán elnökhöz kapcsolódik.
A Politico egy cikkben gyűjtötte össze a hétfői fehér házi találkozó furcsa pillanatait. Az esemény már a résztvevők létszáma miatt is szokatlan volt: hét nyugati vezető kísérte az ukrán elnököt a washingtoni találkozóra.
A furcsaságok:
Februárban az amerikai médiában komoly kritikák érték az ukrán elnököt, amiért szokásos terepszínű öltözetében jelent meg az Egyesült Államok elnökénél. Ezúttal azonban Zelenszkij fekete öltönyben és ingben jelent meg a Fehér Házban.
„Imádom” – jegyezte meg Trump, amikor üdvözölte Zelenszkijt, és az ukrán elnök fekete öltönyére mutatott. „Ez a legjobb, amim van” – válaszolta Zelenszkij.
A kerekasztal-megbeszélés kezdetén Trump különösen nagylelkű hangulatban volt, és
minden EU-vezetőnek számos bókot mondott, amelyek közül néhány nagyon nagylelkű és átgondolt volt, mások kevésbé.
Mark Rutte NATO főtitkárt „nagyszerű úriembernek és vezetőnek” nevezte, Keir Starmert pedig a barátjának nevezte és azt állította, hogy mindenki kedveli. Emmanuel Macronhoz Trumpot jelentős nosztalgia köti, hiszen a francia elnök már az amerikai elnök előző ciklusa alatt is hivatalban volt. „Az első nap óta kedvelem!” – jelentette ki.
Giorgia Melonit Trump „inspirációnak” nevezte. A csoport kakukk tojása Alexander Stubb finn miniszterelnök volt, aki az utóbbi hónapokban Trump kedvenc európai vezetője lett. „Jobban nézel ki, mint valaha” – udvarolt Trump Stubbnak, aki az elnököz hasonlóan lelkes golfozó.
Merzt Trump Starmerhez hasonlóan a barátjának nevezte és megdicsérte, hogy milyen szépen lebarnult a kancellár.
A legkevésbé lelkes dicséretet ezúttal is Ursula von der Leyen kapta, bár elsőre úgy tűnt kivételes bókot kap az elnöktől: „Azt hiszem te talán nagyobb hatalommal rendelkezel, mint itt bárki...” – majd gyorsan hozzátette: „nem is tudom.”
A találkozó utáni csoportképek a jelentős magasságkülönbségek miatt igen szokatlanul sikerültek. Merz 1,98 méter magas, míg Meloni 1,63 méter magas.
A Poltico szerint vezetők különböző magassága miatt a fotó úgy néz ki, mintha egy hullámvasút tervezésének korai szakaszában lennének.
Az amerikai média megragadta az alkalmat, hogy Trumpot lehet kérdezni, és a találkozót figyelmen kívül hagyva belpolitikai kérdéseket is feltettek.
Egy riporter például bedobta a levélszavazás kérdését, amelyet lehurrogott Trump, de aztén kisebb tirádába kezdett a demokratákkal kapcsolatban.
Egy másik szokatlan pillanat az volt a Polticio szerint, hogy Trump bejelentette, hogy miután befejezi a tárgyalásokat az európai vezetőkkel, felhívja Putyint, de a telefonhívás korábban megtörtént, és Trump vacsora helyett elvonult, hogy beszéljen az orosz elnökkel.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
