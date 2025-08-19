Ft
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Washington Donald Trump Volodimir Zelenszkij

5 furcsa pillanat, amire senki nem számított Trump és az EU-s vezetők találkozóján

2025. augusztus 19. 10:22

A legnagyobb meglepetés ráadásul éppen az ukrán elnökhöz kapcsolódik.

2025. augusztus 19. 10:22
null

A Politico egy cikkben gyűjtötte össze a hétfői fehér házi találkozó furcsa pillanatait. Az esemény már a résztvevők létszáma miatt is szokatlan volt: hét nyugati vezető kísérte az ukrán elnököt a washingtoni találkozóra. 

Zelenszkij és Trump washingtoni találkozó
Washingtoni találkozó: Zelenszkij ezúttal inget és nyakkendőt öltött. Fotó:Mandel NGAN / AFP

A furcsaságok: 

  • Zelenszkij öltönye
  • Trump udvarol
  • Tornasor
  • Amerikai belpolitika
  • Putyin a vonal másik végén 

 

Zelenszkj felöltözött a washingtoni találkozóra

Februárban az amerikai médiában komoly kritikák érték az ukrán elnököt, amiért szokásos terepszínű öltözetében jelent meg az Egyesült Államok elnökénél. Ezúttal azonban Zelenszkij fekete öltönyben és ingben jelent meg a Fehér Házban. 

„Imádom” – jegyezte meg Trump, amikor üdvözölte Zelenszkijt, és az ukrán elnök fekete öltönyére mutatott. „Ez a legjobb, amim van” – válaszolta Zelenszkij.

Egyenlőtlen bókolás

A kerekasztal-megbeszélés kezdetén Trump különösen nagylelkű hangulatban volt, és 

minden EU-vezetőnek számos bókot mondott, amelyek közül néhány nagyon nagylelkű és átgondolt volt, mások kevésbé. 

Mark Rutte NATO főtitkárt „nagyszerű úriembernek és vezetőnek” nevezte, Keir Starmert pedig a barátjának nevezte és azt állította, hogy mindenki kedveli. Emmanuel Macronhoz Trumpot jelentős nosztalgia köti, hiszen a francia elnök már az amerikai elnök előző ciklusa alatt is hivatalban volt. „Az első nap óta kedvelem!” – jelentette ki. 

Giorgia Melonit Trump „inspirációnak” nevezte. A csoport kakukk tojása Alexander Stubb finn miniszterelnök volt, aki az utóbbi hónapokban Trump kedvenc európai vezetője lett. „Jobban nézel ki, mint valaha” – udvarolt Trump Stubbnak, aki az elnököz hasonlóan lelkes golfozó. 

Merzt Trump Starmerhez hasonlóan a barátjának nevezte és megdicsérte, hogy milyen szépen lebarnult a kancellár. 

A legkevésbé lelkes dicséretet ezúttal is Ursula von der Leyen kapta, bár elsőre úgy tűnt kivételes bókot kap az elnöktől: „Azt hiszem te talán nagyobb hatalommal rendelkezel, mint itt bárki...” – majd gyorsan hozzátette: „nem is tudom.”

Tornasor 

A találkozó utáni csoportképek a jelentős magasságkülönbségek miatt igen szokatlanul sikerültek. Merz 1,98 méter magas, míg Meloni 1,63 méter magas.
A Poltico szerint  vezetők különböző magassága miatt a fotó úgy néz ki, mintha egy hullámvasút tervezésének korai szakaszában lennének. 

Az amerikai média

Az amerikai média megragadta az alkalmat, hogy Trumpot lehet kérdezni, és a találkozót figyelmen kívül hagyva belpolitikai kérdéseket is feltettek. 

Egy riporter például bedobta a levélszavazás kérdését, amelyet lehurrogott Trump, de aztén kisebb tirádába kezdett a demokratákkal kapcsolatban. 

Putyin a vonalban

Egy másik szokatlan pillanat az volt a Polticio szerint, hogy Trump bejelentette, hogy miután befejezi a tárgyalásokat az európai vezetőkkel, felhívja Putyint, de a telefonhívás korábban megtörtént, és Trump vacsora helyett elvonult, hogy beszéljen az orosz elnökkel. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 


 

csapláros
•••
2025. augusztus 19. 11:11 Szerkesztve
fintaj-2csakazertisafideszrefogokszavazni 2025. augusztus 19. 10:45 ..."Nem gondolod, hogy Trump esetleges Béke Nobel díja sokba kerülhet neked ? "... Nincs feltételes mód. Sokba fog még kerülni a LIBERÁLNÁCIKNAK.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. augusztus 19. 11:05
Számítottam ezekre, akkor valaki vagyok.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2025. augusztus 19. 11:02
„Imádom” – jegyezte meg Trump, amikor üdvözölte Zelenszkijt ('very, very smart man'): https:// assets.4cdn.hu/kraken/8ET6h6NRNNK21Vw10ds-lg.jpeg
Válasz erre
2
0
Mich99
•••
2025. augusztus 19. 11:01 Szerkesztve
@pipa Beöltözött. Az utolsó felvonáshoz új jelmez kell.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!