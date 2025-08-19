Megfagyott levegő, izzó telefonvonal: kiderült, mit jelenthetnek az amerikai „biztonsági garanciák” Ukrajnában

Hétfőn sor került Donald Trump és Volodimir Zelenszkij második fehér házi találkozójára, amelyen több nyugat-európai vezető és részt vett. A beszélgetések során gyakran elhangzott a „biztonsági garanciák” ígérete, amely biztosítaná, hogy a harcok befejezése után az oroszok ne támadják meg újra Ukrajnát. Azonban egyik résztvevő sem fejtette ki, hogy mit ért a garanciák alatt. A New York Times egy cikkben találgatott.

Trump és Zelenszkij, valamint az európai vezetők a találkozó előtt, amelyen többször felmerült a biztonsági garanciák kérdése. Fotó: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Consolidated News Photos / dpa Picture-Alliance via AFP

Mit jelentenek a biztonsági garanciák?

Bár nem lett kifejtve, hogy pontosan mit értenek a résztvevők a biztosnági garanciákon, de a New York Times cikke szerint több opció is elképzelhető. Keir Starmer brit miniszterelnök korábban felvetette egy békefenntartó erő küldését, azonban az európai szövetségesek nem kötelezték el magukat ennek megvalósítása mellett.

A cikk három lehetséges opciót sorol fel:

békefenntartó erő

„tripwire” erő

megfigyelő erő

Az első lehetőség tehát – amely egyben a legvalószínűtlenebb – egy fegyveres „békefenntartó erő” lenne, amely kiegészítené az ukrán hadsereget. Ez kizárólag védelmi célokat szolgálna, de az ötlet az lenne, hogy visszatartsa Oroszországot attól, hogy konfliktusba keveredjen a NATO-tagállamok katonáival.

A probléma az, hogy ahhoz, hogy ez hiteles elrettentő erő legyen, több tízezer katonára lenne szükség.

A második lehetőség egy „tripwire” csapat küldése. (A„tripwire” szó szerint drótot jelent, de katonai értelemben ez egy olyan kisméretű alakulat, amely azt jelzi, hogy támadás esetén nagyobb erő is érkezik megvédeni az adott területet.)

Egy ilyen alakulat nem képes megvédeni Ukrajnát , de az elmélet szerint az oroszok haboznának kockáztatni nem ukrán európaiak életét egy esetleges új invázió során.

A harmadik opció egy „megfigyelő erő”. Ez kis létszámú, néhány száz fős egység lehetne.

Feladata alapvetően az lenne, hogy jelentést tegyen a közelgő katonai akciókról. Ez a feladat azonban műholdak és földi kamerák segítségével is elvégezhető, és az erő nem lenne elég nagy ahhoz, hogy bármilyen védelmet biztosítson.

Mit mond az adminisztráció?

Marco Rubio külügyminiszter a találkozó után interjút adott a Fox News-nak, amelyben felmerült a biztonsági garanciák kérdése is. A tisztviselő elmondta: a legnagyobb biztonsági garancia az erős ukrán hadsereg.

„Számos ország hajlandó lenne fellépni és biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának.

De ahogy az ukránok nekünk is elmondták, és szerintem nyilvánosan is kijelentették, a jövőjüket illetően a legerősebb biztonsági garancia számukra egy erős hadsereg”

– mondta Rubio.

A külügyminiszter hozzátette: zajlik a koordináció az európaiakkal a garanciákat illetően.

