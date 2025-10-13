Kezdődik a Békecsúcs: Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba (VIDEÓ)

Kiszivárgott a lista: itt az újabb bizonyíték, hogy Magyarország másik polcra került
Fontos koalíció tagja.
Történelmi pillanatok előtt áll a világ.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a történelminek ígérkező Békecsúcson Egyiptomban.
Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyetOrbán Viktor „óriási eredménynek” nevezett, mivel pontot tehet a térség országai között évek óta húzódó komoly konfliktusokra.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Időközben egy videó is felkerült arról, hogy érkezett meg Orbán Viktor a Békecsúcsra.
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól az Egyiptomban rendezendő békecsúcsra – közölte beszámolójában a Guardian.
Az amerikai elnök mellett 21 állam- és kormányfő vehet részt az eseményen,
az pedig Orbán Viktor politikai befolyását mutatja, hogy őt is szívesen látja Trump,
hiszen gazdasági erejét vagy lakosságszámát tekintve Magyarország értelemszerűen nem mérhető Katarhoz vagy Pakisztánhoz. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez egyértelműen azt mutatja,
Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot”.
A miniszterelnök hétfői Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy földrajzi helyre, országméretre és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol – legyen az a Közel-Kelet, a Kaukázus vagy éppen Ukrajna – egymást segítve dolgozik a békéért. Orbán Viktor szerint Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök szerint gőzerővel épül a nemzetközi térben a békepártiak hálózata, amelynek Magyarország is a tagja.