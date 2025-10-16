Révbe ért a békepárti politika – Orbán Viktor megint óriásit alkotott

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A nagyképű brüsszeli politikai elit óriási vereséget szenvedett, el akarták hozni Ukrajna győzelmét, de végül nagyon úgy tűnik, hogy a béke nyer.
Csütörtökön felrobbant a világsajtó, miután Donald Trump a Truth Social oldalán bejelentette: Budapestre szegeződik a világ szeme, a magyar fővárosban találkozik ugyanis az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, hogy az orosz-ukrán háború befejezéséről tárgyaljnak.
Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”
– írta Trump.
Ez az a mondat, amire már több mint három és fél éve mindenki vár: látótávolságba került a keleti szomszédunkban zajló háború lezárása.
Az már csak hab a tortán, hogy mindez Budapesten fog megtörténni. Egyfelől a háború lezárásával végre megkezdődhetne a sokat emlegetett gazdasági fellendülés, helyreállhatnának a kereskedelmi útvonalak – és
újabb százezrek értelmetlen halálának is elejét lehetne venni.
A budapesti csúcs ráadásul elképesztő győzelem a honi nemzeti oldal számára, beért a békepárti politika, amit a magyar vezetés állítása szerint képviselt az elmúlt években, és elképesztő vereség annak az elitnek, amely abban volt érdekelt, hogy „Ukrajna nyerjen”. Ezt a háborút nem lehet megnyerni egyik félnek sem, ezt csak a tárgyalóasztalnál lehet eldönteni és mindkét félnek engednie kell.
Sajnos három és fél év kellett, amire eljutottunk idáig.
Nagy kérdés most: mihez fog kezdeni az Európai Unió, hogyan fogják értékelni, hogy pont Magyarországon lesz a Trump-Putyin csúcs, vagyis abban az országban, amelyet minden létező eszközzel gáncsoltak, és azt fröcsögték orrba-szájba, hogy mi vagyunk mindennek a hibája.
A nagyképű brüsszeli politikai elit óriási vereséget szenvedett, el akarták hozni Ukrajna győzelmét, de végül nagyon úgy tűnik, hogy a béke nyer. Zelenszkijnek lapot nem osztottak.
Orbán a külpolitikában bebizonyította, nem szabad őt leírni, Budapestet feltette oda, ahova mindig is való volt: a térkép közepére; az legalábbis biztos, hogy mindenki minket fog figyelni, mindenki arra lesz kíváncsi, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin mit fog egymással kezdeni Alaszka után a magyar fővárosban.
Az amerikai elnöknek ez már a sokadik sikere: a hathatós közbenjárásával kiszabadította az elrabolt izraeli túszokat a Hamásztól és megszűnt az öldöklés Gázában, most pedig megtörtént az, ami Biden alatt elképzelhetetlen volt.
Donald Trumpnak végül egy év kellett, de úgy látszik, meghozza a békét előbb Izraelbe, majd most Ukrajnába. Még ha ez sokaknak nem is tetszik, de amit úgy tűnik, az aktuális amerikai elnök akar, az úgy lesz. Az Európai Uniónak nem osztanak lapot.
Csak kár azért a rengeteg emberáldozatért – mindenesetre
az eddig masszívan károgóknak córesz, písz, szevasztok!
