háború Putyin Orbán Ukrajna Budapest Trump

Révbe ért a békepárti politika – Orbán Viktor megint óriásit alkotott

2025. október 16. 20:56

A nagyképű brüsszeli politikai elit óriási vereséget szenvedett, el akarták hozni Ukrajna győzelmét, de végül nagyon úgy tűnik, hogy a béke nyer.

2025. október 16. 20:56
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Csütörtökön felrobbant a világsajtó, miután Donald Trump a Truth Social oldalán bejelentette: Budapestre szegeződik a világ szeme, a magyar fővárosban találkozik ugyanis az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, hogy az orosz-ukrán háború befejezéséről tárgyaljnak. 

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

 – írta Trump.

Ez az a mondat, amire már több mint három és fél éve mindenki vár: látótávolságba került a keleti szomszédunkban zajló háború lezárása.

Az már csak hab a tortán, hogy mindez Budapesten fog megtörténni. Egyfelől a háború lezárásával végre megkezdődhetne a sokat emlegetett gazdasági fellendülés, helyreállhatnának a kereskedelmi útvonalak – és

újabb százezrek értelmetlen halálának is elejét lehetne venni. 

A budapesti csúcs ráadásul elképesztő győzelem a honi nemzeti oldal számára, beért a békepárti politika, amit a magyar vezetés állítása szerint képviselt az elmúlt években, és elképesztő vereség annak az elitnek, amely abban volt érdekelt, hogy „Ukrajna nyerjen”. Ezt a háborút nem lehet megnyerni egyik félnek sem, ezt csak a tárgyalóasztalnál lehet eldönteni és mindkét félnek engednie kell.

Sajnos három és fél év kellett, amire eljutottunk idáig. 

Nagy kérdés most: mihez fog kezdeni az Európai Unió, hogyan fogják értékelni, hogy pont Magyarországon lesz a Trump-Putyin csúcs, vagyis abban az országban, amelyet minden létező eszközzel gáncsoltak, és azt fröcsögték orrba-szájba, hogy mi vagyunk mindennek a hibája.  

A nagyképű brüsszeli politikai elit óriási vereséget szenvedett, el akarták hozni Ukrajna győzelmét, de végül nagyon úgy tűnik, hogy a béke nyer. Zelenszkijnek lapot nem osztottak. 

Orbán a külpolitikában bebizonyította, nem szabad őt leírni, Budapestet feltette oda, ahova mindig is való volt: a térkép közepére; az legalábbis biztos, hogy mindenki minket fog figyelni, mindenki arra lesz kíváncsi, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin mit fog egymással kezdeni Alaszka után a magyar fővárosban. 

Az amerikai elnöknek ez már a sokadik sikere: a hathatós közbenjárásával kiszabadította az elrabolt izraeli túszokat a Hamásztól és megszűnt az öldöklés Gázában, most pedig megtörtént az, ami Biden alatt elképzelhetetlen volt. 

Donald Trumpnak végül egy év kellett, de úgy látszik, meghozza a békét előbb Izraelbe, majd most Ukrajnába. Még ha ez sokaknak nem is tetszik, de amit úgy tűnik, az aktuális amerikai elnök akar, az úgy lesz. Az Európai Uniónak nem osztanak lapot. 

Csak kár azért a rengeteg emberáldozatért – mindenesetre 

az eddig masszívan károgóknak córesz, písz, szevasztok!

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

neszteklipschik
2025. október 16. 22:28
Ugyan! Csak azért jönnek majd ide, hogy saját szemükkel láthassák az UNIVERZUM CSÁSZÁRÁT, magát az ISTENT, a FOSSIÁST és hogy hódolhassanak neki! Ha pedig megegyeznek egymással az csak azért lesz, mert a "THE MAN" erre engedélyt adott nekik! -lippsik :-)
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 16. 21:43
Ez tényleg szuper! Hogy szidták Orbánt amiért elment mindenkihez a magyar elnökség elején. A nyitóbeszédét is eltrollkodták miatta. Ami vérlázitó lett volna önmagában, de, hogy ezt pont a béke missziója miatt tették totál kiütött.
Válasz erre
3
0
Kanmacska
•••
2025. október 16. 21:43 Szerkesztve
Óriási magyar diplomáciai siker, az egyszer biztos! Erre csak a Fidesz-KDNP kormány lehetett képes! Orbán nagy politikus, ő a legokosabb, legelőrelátóbb az EU-ban!
Válasz erre
3
0
Sün Balázs
2025. október 16. 21:43
belbuda! Ostoba a kérdésed! A tárgyalás eredménye nem a helyszínen, hanem a tekintélyen múlik. Az pedig megvan mindhárom vezetőnél!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!