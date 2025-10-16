Révbe ért a békepárti politika – Orbán Viktor megint óriásit alkotott

Az már csak hab a tortán, hogy mindez Budapesten fog megtörténni. Egyfelől a háború lezárásával végre megkezdődhetne a sokat emlegetett gazdasági fellendülés, helyreállhatnának a kereskedelmi útvonalak – és

újabb százezrek értelmetlen halálának is elejét lehetne venni.

A budapesti csúcs ráadásul elképesztő győzelem a honi nemzeti oldal számára, beért a békepárti politika, amit a magyar vezetés állítása szerint képviselt az elmúlt években, és elképesztő vereség annak az elitnek, amely abban volt érdekelt, hogy „Ukrajna nyerjen”. Ezt a háborút nem lehet megnyerni egyik félnek sem, ezt csak a tárgyalóasztalnál lehet eldönteni és mindkét félnek engednie kell.

Sajnos három és fél év kellett, amire eljutottunk idáig.

Nagy kérdés most: mihez fog kezdeni az Európai Unió, hogyan fogják értékelni, hogy pont Magyarországon lesz a Trump-Putyin csúcs, vagyis abban az országban, amelyet minden létező eszközzel gáncsoltak, és azt fröcsögték orrba-szájba, hogy mi vagyunk mindennek a hibája.