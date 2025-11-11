Kezdhet aggódni Von der Leyen: kemény vizsgálatot zúdít rá Magyarország

A Nézőpont vezetője példaként említette az NGO-k befolyását az uniós döntésekre, az átláthatatlan finanszírozási metódusokat vagy a számos korrupciós ügyet, amelyből kimagaslik az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vakcinaügye. De Mráz Ágoston itt említette a pártok diszkriminációját, az eljárások határidőnélküliségét és az összeférhetetlenséget, amely szintén több helyen előfordul, így például az Európai Bíróságon.

Ahogy Mráz rámutatott: amit az Európai Unió megpróbál érvényesíteni a tagállamokkal szemben, azt épp ő nem tartja be.

A legfontosabb azonban a hatáskörtúllépés, ami súlyosan sérti a jogállamiságot – húzta alá Mráz. Példaként említette a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendeletet, ahogy a tagállami alkotmánybíróságok működésébe való beleszólást és a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerint eljárást.