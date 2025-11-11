Most érkezett: az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek Brüsszelben, miután Magyarország mentességet kapott az orosz energiát érintő szankciók alól, méghozzá Orbán Viktor és Donald Trump erős szövetségének köszönhetően.

Az Il Giornale nyomtatott kiadása azt írja:

az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen jelezte, vizsgálják a Trump által adott mentesség részleteit.

Mint megírtuk, több uniós diplomata bírálja Orbánt amiatt, hogy nem tett komoly lépéseket az energiafüggőség mérséklésére és ezzel gyengíti az EU egységét Moszkvával szemben. A kormányfő ezzel szemben úgy fogalmazott: „A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.”