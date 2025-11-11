Ft
Most érkezett: az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen

2025. november 11. 11:08

Brüsszelben már vizsgálják, hogy Donald Trump pontosan milyen mentességet adott Magyarországnak az Oroszországgal szemben bevezetett energiaszankciók alól.

2025. november 11. 11:08
null

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek Brüsszelben, miután Magyarország mentességet kapott az orosz energiát érintő szankciók alól, méghozzá Orbán Viktor és Donald Trump erős szövetségének köszönhetően.

Az Il Giornale nyomtatott kiadása azt írja:

az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen jelezte, vizsgálják a Trump által adott mentesség részleteit.

Mint megírtuk, több uniós diplomata bírálja Orbánt amiatt, hogy nem tett komoly lépéseket az energiafüggőség mérséklésére és ezzel gyengíti az EU egységét Moszkvával szemben. A kormányfő ezzel szemben úgy fogalmazott: „A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.”

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

istvanpeter
2025. november 11. 11:39
A Bizottság az energiaszankcióval kifejezetten a magyar nemzetet akarja büntetni, azért mert nemzeti kormány és országvezetést választott. Közben meg más utakon bőven csordogál az orosz olaj és gáz a Unióba.
Válasz erre
0
0
petronius50
•••
2025. november 11. 11:37 Szerkesztve
Semmilyen megoldási javaslat nincs a Bizottság részéről. Ha ugyanazt a mennyiséget más forrásból, hasonló áron, hosszú távon, megbízható módon (kedves horvát barátaink!!) prezentálni tudjuk, na majd akkor lehet gondolkodni a beszerzési alternatívákról. Addig a kedves "Bizottság" finoman szólva is tehet nekünk egy szívességet!
Válasz erre
1
0
dupree
2025. november 11. 11:37
Az EU bekaphatja !!! Ja azt inkább nem, nyalja le a szart a wc karimáról !!!
Válasz erre
1
0
Lilyana2
2025. november 11. 11:35
Miféle egységét? Az nekik egység, hogy Magyarországot megfosztják minden jogától csak azért, mert életben akar maradni???!!!
Válasz erre
0
0
