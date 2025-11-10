Megérkeztek az első reakciók Brüsszelből Orbán Viktor tettére: nem, nem gratuláltak

Hatalmas a riadalom Brüsszelben: Orbán Viktor a világpolitika sztárja lett!
Érkeznek a nemzetközi vélemények.
Miközben az Európai Bizottság minden lehetséges módon nehezíti Magyarország helyzetét, Brüsszelben most azt állítják, Orbán Viktor a Washingtonban elért szankciómentességgel veszélyezteti az EU egységét.
Az amerikai szenátorok kritikái ellenére Donald Trump úgy döntött, megadja az Orbán Viktor által kért szankciómentességet Magyarországnak – írja a Die Tageszeitung.
A lap szerint
több uniós partner bírálja Orbánt amiatt, hogy nem tett komoly lépéseket az energiafüggőség mérséklésére és ezzel gyengíti az EU egységét Moszkvával szemben.
Valójában viszont a magyar miniszterelnök amerikai látogatása több szempontból is sikeres volt, hiszen hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.
Ezt is ajánljuk a témában
Érkeznek a nemzetközi vélemények.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Kapcsolódó vélemény
Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.