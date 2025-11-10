Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaj Brüsszel Magyarország Donald Trump Orbán Viktor EU

Megérkeztek az első reakciók Brüsszelből Orbán Viktor tettére: nem, nem gratuláltak

2025. november 10. 10:06

Miközben az Európai Bizottság minden lehetséges módon nehezíti Magyarország helyzetét, Brüsszelben most azt állítják, Orbán Viktor a Washingtonban elért szankciómentességgel veszélyezteti az EU egységét.

2025. november 10. 10:06
null

Az amerikai szenátorok kritikái ellenére Donald Trump úgy döntött, megadja az Orbán Viktor által kért szankciómentességet Magyarországnak – írja a Die Tageszeitung.

A lap szerint

több uniós partner bírálja Orbánt amiatt, hogy nem tett komoly lépéseket az energiafüggőség mérséklésére és ezzel gyengíti az EU egységét Moszkvával szemben.

Valójában viszont a magyar miniszterelnök amerikai látogatása több szempontból is sikeres volt, hiszen hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

 

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 10. 13:10
Ursula csak zselit ölelgeti!
Válasz erre
0
0
Bunyevac1964
2025. november 10. 12:56
Mert mit is vártunk volna ? Nyálas puszit Ursulától ? Boítékolva volt, hogy pár napig szerkesztgetik a válasz szövegét. Nem lehetett könnyű ! Olyan mint a sakkaban, fejbne végigjatszol sok kombináiót, és hu, basszus, így matt lesz ! Na őkmos úgy lehttek, allanóan a matjöt ki, csak azt nem vették észre, hogy Viktor már felállt az asztaltól, mert tudja , hogy sakk-matt lsz a összes léző kombináció !
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 10. 12:51
Rájöttetek, hülyék??! Hogy Viktor tényleg veszélyezteti az EU-t törvénytelenül uraló maffia-bizottságot és maffiotikus tagjait? Hál’istennek, így van. Még szeretnem megérni, hogy ezt a velejéig rohadt terrorszervezetet szétrobbantsák, Ursulástól, Weberestől és Merzestől. És repülhetne velük a velejéig rohadt brit banda is.
Válasz erre
1
0
bubi55
2025. november 10. 12:49
biztos a németek a legjobban! A két finomítójuk évente hányszorosát termelik hozzánk képest? Mennyit is vesznek átcímkézve? Trump is tudja jól, hiába a brüxel-berlin hazudozások! Kuss az egységről...!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!