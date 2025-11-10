Megérkeztek az első reakciók Brüsszelből Orbán Viktor tettére: nem, nem gratuláltak

Az amerikai szenátorok kritikái ellenére Donald Trump úgy döntött, megadja az Orbán Viktor által kért szankciómentességet Magyarországnak – írja a Die Tageszeitung.

A lap szerint

több uniós partner bírálja Orbánt amiatt, hogy nem tett komoly lépéseket az energiafüggőség mérséklésére és ezzel gyengíti az EU egységét Moszkvával szemben.

Valójában viszont a magyar miniszterelnök amerikai látogatása több szempontból is sikeres volt, hiszen hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.