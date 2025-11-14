Már vörösödik Panyi Szabolcs feje: annyira szeretné, ha Tusk akarata érvényesülne, hogy a magyarokat küldené érte börtönbe

A lengyel Legfőbb Ügyészség már vizsgálja az Igazságügyi Alap körüli magyar vonatkozású szálakat. A lengyel büntető törvénykönyv szerint egy körözött személy szökésének segítése akár öt év börtönnel is sújtható.

Panyi idézi Paweł Murawski ügyvédet, aki hangsúlyozza, hogy a magyar állampolgárok felelősségre vonásához bizonyítani kell a szándékot, vagyis azt, hogy az érintettek beleegyeztek a szökésbe vagy rejtegetésbe.

Panyi Szabolcs szerint azoknak a magyar állampolgároknak, akik részt vettek az ügyben komoly jogi következményekkel kellene szembenézniük, a lengyel hatóságok pedig tovább vizsgálják a történteket.