Marcin Romanowski Zbigniew Ziobro Budapest vizsgálat ügyészség

Már vörösödik Panyi Szabolcs feje: annyira szeretné, ha Tusk akarata érvényesülne, hogy a magyarokat küldené érte börtönbe

2025. november 14. 11:29

A nyomozás hátterében a lengyel belpolitikát felkavaró, úgynevezett Igazságügyi Alap-ügy áll.

2025. november 14. 11:29
null

Panyi Szabolcs újságíró Facebook-bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy magyar állampolgárokat akár öt év börtönbüntetés fenyeget, amennyiben bármilyen módon részt vesznek lengyel politikusok szökésében vagy rejtegetésében.

A bejegyzésben Panyi részletesen ismerteti Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter esetét, aki a varsói Pegasus-megfigyelési botrány kulcsfigurájaként október végén Budapestre érkezett, majd nem tért vissza hazájába.

Ziobro ellen Lengyelországban 26 rendbeli bűncselekmény miatt folyik eljárás, a parlament pedig felfüggesztette mentelmi jogát.

Panyi szerint Ziobro kizárólag jobboldali lengyel médiumoknak tartott sajtótájékoztatót Budapesten, és független televíziós stábok munkáját az Alapjogokért Központ biztonsági emberei akadályozták – még közterületen is, ahol a forgatás legális lenne.

A lengyel Legfőbb Ügyészség már vizsgálja az Igazságügyi Alap körüli magyar vonatkozású szálakat. A lengyel büntető törvénykönyv szerint egy körözött személy szökésének segítése akár öt év börtönnel is sújtható.

Panyi idézi Paweł Murawski ügyvédet, aki hangsúlyozza, hogy a magyar állampolgárok felelősségre vonásához bizonyítani kell a szándékot, vagyis azt, hogy az érintettek beleegyeztek a szökésbe vagy rejtegetésbe.

Panyi Szabolcs szerint azoknak a magyar állampolgároknak, akik részt vettek az ügyben komoly jogi következményekkel kellene szembenézniük, a lengyel hatóságok pedig tovább vizsgálják a történteket.

Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs

***

lugyu
2025. november 14. 12:19
Panyi egy rühes kommunista!
europész
2025. november 14. 12:04
Hahahaha Orban szoktette meg oket szemelyesen.Vakegerek oriztek a hatart.
neszteklipschik
2025. november 14. 11:54
Akik ukrán terroristákat bujtatnak, azoknak kuss legyen!
lemez
2025. november 14. 11:53
Panyi szabolcs 007-es ügynók.A nèmetek is megirtàk.
