Már vörösödik Panyi Szabolcs feje: annyira szeretné, ha Tusk akarata érvényesülne, hogy a magyarokat küldené érte börtönbe

A lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot: ha ezt nem teszi meg, baj lesz!
Radosław Sikorski szerint Magyarországot lojalitás kötelezi.
A nyomozás hátterében a lengyel belpolitikát felkavaró, úgynevezett Igazságügyi Alap-ügy áll.
Panyi Szabolcs újságíró Facebook-bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy magyar állampolgárokat akár öt év börtönbüntetés fenyeget, amennyiben bármilyen módon részt vesznek lengyel politikusok szökésében vagy rejtegetésében.
A bejegyzésben Panyi részletesen ismerteti Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter esetét, aki a varsói Pegasus-megfigyelési botrány kulcsfigurájaként október végén Budapestre érkezett, majd nem tért vissza hazájába.
Ziobro ellen Lengyelországban 26 rendbeli bűncselekmény miatt folyik eljárás, a parlament pedig felfüggesztette mentelmi jogát.
Panyi szerint Ziobro kizárólag jobboldali lengyel médiumoknak tartott sajtótájékoztatót Budapesten, és független televíziós stábok munkáját az Alapjogokért Központ biztonsági emberei akadályozták – még közterületen is, ahol a forgatás legális lenne.
A lengyel Legfőbb Ügyészség már vizsgálja az Igazságügyi Alap körüli magyar vonatkozású szálakat. A lengyel büntető törvénykönyv szerint egy körözött személy szökésének segítése akár öt év börtönnel is sújtható.
Panyi idézi Paweł Murawski ügyvédet, aki hangsúlyozza, hogy a magyar állampolgárok felelősségre vonásához bizonyítani kell a szándékot, vagyis azt, hogy az érintettek beleegyeztek a szökésbe vagy rejtegetésbe.
Panyi Szabolcs szerint azoknak a magyar állampolgároknak, akik részt vettek az ügyben komoly jogi következményekkel kellene szembenézniük, a lengyel hatóságok pedig tovább vizsgálják a történteket.
Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs
