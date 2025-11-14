A lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot: ha ezt nem teszi meg, baj lesz!

Lengyelországban új szintre lépett a politikai leszámolás
A Tusk-kormány látványos erődemonstrációt tartott: a volt igazságügyi minisztert bűnszervezet vezetésével vádolják, Orbán Viktor viszont kiállt mellette.
Radosław Sikorski szerint Magyarországot lojalitás kötelezi, ezért elvárja, hogy a hatóságok működjenek együtt a Donald Tusk vezette lengyel kormány politikai boszorkányüldözésében.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette, hogy amennyiben a magyar hatóságok nem működnek együtt Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter európai elfogatóparancsa ügyében, az diplomáciai következményekkel járhat.
A lengyel Onet cikke alapján
Sikorski hangsúlyozta, hogy Magyarországot uniós tagként kölcsönös lojalitás kötelezi.
Mint megírtuk: a Szejm megvonta Zbigniew Ziobro mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását. A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte.
Nyitókép: AFP/Anastasiia Smolienko
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.