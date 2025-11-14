Ft
Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro jogállami Radoslaw Sikorski Donald Tusk

A lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot: ha ezt nem teszi meg, baj lesz!

2025. november 14. 08:57

Radosław Sikorski szerint Magyarországot lojalitás kötelezi, ezért elvárja, hogy a hatóságok működjenek együtt a Donald Tusk vezette lengyel kormány politikai boszorkányüldözésében.

2025. november 14. 08:57
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette, hogy amennyiben a magyar hatóságok nem működnek együtt Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter európai elfogatóparancsa ügyében, az diplomáciai következményekkel járhat.

A lengyel Onet cikke alapján

Sikorski hangsúlyozta, hogy Magyarországot uniós tagként kölcsönös lojalitás kötelezi.

Mint megírtuk: a Szejm megvonta Zbigniew Ziobro mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását. A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte.

Nyitókép: AFP/Anastasiia Smolienko

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

lyon-v-2
2025. november 14. 09:32
Ez a Radosław Sikorski itt tölünk max. a 6-os Buszt várhatja és max. azt is lekési... Mekkora köcsögök ülnek mekkora erkélyekben.... Elképesztő...
barni-a-hegyrol
2025. november 14. 09:31
Ezek egyedül a globalista multi nagytőkéhez lojálisak!
betakentaur
2025. november 14. 09:28
Kommunistákkal és terroristákkal nincs tárgyalás. Te, pucika, mindkettő vagy.
blf2
2025. november 14. 09:18
Kurva anyád.. röviden
