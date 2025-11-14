A lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot: ha ezt nem teszi meg, baj lesz!

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette, hogy amennyiben a magyar hatóságok nem működnek együtt Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter európai elfogatóparancsa ügyében, az diplomáciai következményekkel járhat.

A lengyel Onet cikke alapján

Sikorski hangsúlyozta, hogy Magyarországot uniós tagként kölcsönös lojalitás kötelezi.

Mint megírtuk: a Szejm megvonta Zbigniew Ziobro mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását. A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte.