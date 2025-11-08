Lengyelországban új szintre lépett a politikai leszámolás

A narratíva világos: „Lehet, hogy nem kormányzunk tökéletesen, de ők bűnözők.”

Ezzel egyszerre próbálja gyengíteni a konzervatív tábort és erősíteni a globalista-liberális tömböt, amely akár egy közös listával is nekivághat a következő választásnak.

Ezzel egyben segíti Magyar Pétert is, aki a lengyelországi politikai leszámolásokra hivatkozva azt állíthatja, hogy a PiS „bűnözők barátai”, és akik segítik őket, szintén azok. Ne feledjük: két hete maga Tusk beszélt arról, hogy támogatja Magyar Pétert.

Közben a lengyel igazságszolgáltatásban is aggasztó folyamatok zajlanak: az új, Tusk által kinevezett igazságügyi miniszter rendeleti úton megszüntette a többtagú bírósági tanácsok véletlenszerű, sorsolásos kijelölését –