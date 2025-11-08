Lengyelországban új szintre lépett a politikai leszámolás

Elkezdődött a leszámolás: talán soha nem volt még ennyire őszinte Orbán
Tűpontos megállapítás érkezett.
A Tusk-kormány látványos erődemonstrációt tartott: a volt igazságügyi minisztert bűnszervezet vezetésével vádolják, Orbán Viktor viszont kiállt mellette.
Példátlan politikai lépés történt Lengyelországban:
a Szejm péntek este megvonta Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását.
A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte.
Ziobrót – többek között – azzal vádolják, hogy „bűnszervezetet vezetett”, ami még a lengyel politikában is példátlan vádnak számít – írta meg az Infostart.
Érdemes emlékeztetni:
még a 2024 elején kinevezett főügyész is kijelentette, hogy nincs megalapozott jogi indok Ziobro elleni vádemelésre.
A fejlemények után Donald Tusk miniszterelnök élesen bírálta magyar kollégáját, kijelentve: „Kár, hogy Orbán miniszterelnök ilyen lépéseket tesz. Ez felesleges feszültséget kelt Lengyelország és Magyarország között. Hogy Zbigniew Ziobro menekültstátuszért folyamodik-e? Nem tudom, de jobb lenne, ha az ügyészség és a bíróság elé állna – hiszen azok függetlenek már.”
A szavazás után az ügyészség azonnal kezdeményezte Ziobro előállítását, és a lengyel politikában már most látszik a hatalmi stratégia:
A narratíva világos: „Lehet, hogy nem kormányzunk tökéletesen, de ők bűnözők.”
Ezzel egyszerre próbálja gyengíteni a konzervatív tábort és erősíteni a globalista-liberális tömböt, amely akár egy közös listával is nekivághat a következő választásnak.
Ezzel egyben segíti Magyar Pétert is, aki a lengyelországi politikai leszámolásokra hivatkozva azt állíthatja, hogy a PiS „bűnözők barátai”, és akik segítik őket, szintén azok. Ne feledjük: két hete maga Tusk beszélt arról, hogy támogatja Magyar Pétert.
Közben a lengyel igazságszolgáltatásban is aggasztó folyamatok zajlanak: az új, Tusk által kinevezett igazságügyi miniszter rendeleti úton megszüntette a többtagú bírósági tanácsok véletlenszerű, sorsolásos kijelölését –
ezzel gyakorlatilag visszatérve az ’50-es évek politikailag irányított bíráskodásához.
A fejleményekre sokan már nem mint elszigetelt esetekre, hanem a demokratikus jogállam leépülésének újabb jeleire tekintenek Lengyelországban.
A magyar miniszterelnök példát mutat.
Nyitókép: Andrzej Iwanczuk / AFP