Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lengyelországban politikában Zbigniew Ziobro PiS

Lengyelországban új szintre lépett a politikai leszámolás

2025. november 08. 13:51

A Tusk-kormány látványos erődemonstrációt tartott: a volt igazságügyi minisztert bűnszervezet vezetésével vádolják, Orbán Viktor viszont kiállt mellette.

2025. november 08. 13:51
null

Példátlan politikai lépés történt Lengyelországban: 

a Szejm péntek este megvonta Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását. 

A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte. 

Ziobrót – többek között – azzal vádolják, hogy „bűnszervezetet vezetett”, ami még a lengyel politikában is példátlan vádnak számít – írta meg az Infostart.

Érdemes emlékeztetni: 

még a 2024 elején kinevezett főügyész is kijelentette, hogy nincs megalapozott jogi indok Ziobro elleni vádemelésre. 

A fejlemények után Donald Tusk miniszterelnök élesen bírálta magyar kollégáját, kijelentve: „Kár, hogy Orbán miniszterelnök ilyen lépéseket tesz. Ez felesleges feszültséget kelt Lengyelország és Magyarország között. Hogy Zbigniew Ziobro menekültstátuszért folyamodik-e? Nem tudom, de jobb lenne, ha az ügyészség és a bíróság elé állna – hiszen azok függetlenek már.”

Ezt is ajánljuk a témában

A szavazás után az ügyészség azonnal kezdeményezte Ziobro előállítását, és a lengyel politikában már most látszik a hatalmi stratégia: 

  • a koalíciós partnerek felmorzsolása után egy globalista listával kíván nekivágni a következő választásnak (akár 2027 előtt is);
  • nyíltan elismeri, hogy nem teljesítette 2023-as ígéreteit.

A narratíva világos: „Lehet, hogy nem kormányzunk tökéletesen, de ők bűnözők.” 

Ezzel egyszerre próbálja gyengíteni a konzervatív tábort és erősíteni a globalista-liberális tömböt, amely akár egy közös listával is nekivághat a következő választásnak.

Ezzel egyben segíti Magyar Pétert is, aki a lengyelországi politikai leszámolásokra hivatkozva azt állíthatja, hogy a PiS „bűnözők barátai”, és akik segítik őket, szintén azok. Ne feledjük: két hete maga Tusk beszélt arról, hogy támogatja Magyar Pétert.

Közben a lengyel igazságszolgáltatásban is aggasztó folyamatok zajlanak: az új, Tusk által kinevezett igazságügyi miniszter rendeleti úton megszüntette a többtagú bírósági tanácsok véletlenszerű, sorsolásos kijelölését – 

ezzel gyakorlatilag visszatérve az ’50-es évek politikailag irányított bíráskodásához. 

A fejleményekre sokan már nem mint elszigetelt esetekre, hanem a demokratikus jogállam leépülésének újabb jeleire tekintenek Lengyelországban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Andrzej Iwanczuk / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
2025. november 08. 14:05
,,a volt igazságügyi minisztert bűnszervezet vezetésével vádolják" Tessék mondani, Van még Leyebb asszonyság mit vezet?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!