A Do Rzeczy véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában, egyszerre ápol szoros kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

A szerző kiemeli, hogy

Orbán ezzel példát mutat arra, miként lehet egyensúlyozni nagyhatalmak között az ország érdekében, ellentétben Lengyelországgal, amely szerinte nem él ezzel a diplomáciai eszközzel.

Nem ez az első pofon, amit Donald Tusk miniszterelnök kapott a napokban, hiszen a friss közvélemény-kutatás alapján a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben.