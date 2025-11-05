Ft
Lengyelország Magyarország Orbán Viktor diplomácia Donald Tusk politika

Óriási pofont kapott Donald Tusk: senki sem számított arra, amit Lengyelországban mondtak Orbán Viktorról

2025. november 05. 10:33

Még a lengyelek szerint is jobb miniszterelnök Orbán Viktor, mint Donald Tusk, ugyanis a magyar kormányfő sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában, ellentétben Lengyelországgal, amely nem él ezzel a diplomáciai eszközzel.

2025. november 05. 10:33
null

A Do Rzeczy véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában, egyszerre ápol szoros kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

A szerző kiemeli, hogy

Orbán ezzel példát mutat arra, miként lehet egyensúlyozni nagyhatalmak között az ország érdekében, ellentétben Lengyelországgal, amely szerinte nem él ezzel a diplomáciai eszközzel.

Nem ez az első pofon, amit Donald Tusk miniszterelnök kapott a napokban, hiszen a friss közvélemény-kutatás alapján a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben.

Nyitókép: AFP/Isza Ferenc

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nuevoreynuevaley
2025. november 05. 11:10
"ugyanis a magyar kormányfő sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában" vajon miben merik ezt a sikert? A napi 1 millio euros buntetesben, a (lengyellel ellentetben) rottyon levo gazdasagban, vagy esetleg a brusszelben befagyasztott 8000 milliard forinttal ?
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 05. 11:08
"Még a lengyelek szerint is jobb miniszterelnök Orbán Viktor, mint Donald Tusk" A magyarok szerint meg meg a poloska is jobb mint a beles
0
1
elégia
2025. november 05. 10:58
Jelentős a képességbeli különbség, méghozzá Tusk kárára.
0
0
rejszmano
2025. november 05. 10:58
"Még a lengyelek szerint is jobb miniszterelnök Orbán Viktor, mint Donald Tusk" Kérkük akkor mellékelni az erről szóló közvéleménykutatási eredményt, ami a cikk első verziójából kimaradt.
1
1
