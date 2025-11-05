Óriási pofont kapott Donald Tusk: senki sem számított arra, amit Lengyelországban mondtak Orbán Viktorról

Döntő fordulat következett be Lengyelországban: semmi sem úgy alakul, ahogy azt Tusk elképzelte
Fél év alatt minden megváltozott.
Még a lengyelek szerint is jobb miniszterelnök Orbán Viktor, mint Donald Tusk, ugyanis a magyar kormányfő sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában, ellentétben Lengyelországgal, amely nem él ezzel a diplomáciai eszközzel.
A Do Rzeczy véleménycikke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikeresen egyensúlyozza Magyarország pozícióját a nemzetközi politikában, egyszerre ápol szoros kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.
A szerző kiemeli, hogy
Orbán ezzel példát mutat arra, miként lehet egyensúlyozni nagyhatalmak között az ország érdekében, ellentétben Lengyelországgal, amely szerinte nem él ezzel a diplomáciai eszközzel.
Nem ez az első pofon, amit Donald Tusk miniszterelnök kapott a napokban, hiszen a friss közvélemény-kutatás alapján a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben.
Ezt is ajánljuk a témában
Fél év alatt minden megváltozott.
Nyitókép: AFP/Isza Ferenc
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.