sorkatonai szolgálat közvélemény Lengyelország hadsereg katona

Döntő fordulat következett be Lengyelországban: semmi sem úgy alakul, ahogy azt Tusk elképzelte

2025. november 04. 12:21

Fél év alatt minden megváltozott.

2025. november 04. 12:21
null

A Rzeczpospolita című napilap megbízásából készült új, az IBRiS közvélemény-kutató felmérése szerint a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben az elmúlt hat hónapban.

A hétfőn közzétett felmérés szerint a válaszadók 39,2 százaléka támogatja a kötelező szolgálat visszaállítását, míg 45,5 százalékuk ellenzi, 15,3 százalék pedig nem tudott dönteni a kérdésben.

Márciusban még a lengyelek 55 százaléka támogatta a sorozás visszaállítását

– írta az újság. A legújabb közvélemény-kutatás azt is megállapította, hogy a kötelező szolgálat ellenzése a nem szavazók, a nők, a harmincas éveikben járók és a Z generáció (az 1995-2012 között születettek), vagyis éppen azoknak a csoportoknak a körében a legerősebb, amelyeket a sorozás visszaállítása valószínűleg közvetlenül érintene.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

