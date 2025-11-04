Ft
háború Carsten Breuer Sorkatonaság bevezetés Németország orvosi vizsgálat német hadsereg sorkatonaság

Megtalálták a kiskaput a németek: ezzel a módszerrel egy pillanat alatt behívhatnák a hadseregbe a férfiakat

2025. november 04. 12:04

A védelmi miniszter is támogatja ezt az elképzelést.

2025. november 04. 12:04
Németország. Német hadsereg.

Carsten Breuer, a Bundeswehr-főfelügyelő szerint el kell vetni a sorsolásos módszert a hadkötelesek kiválasztásánál, mert válsághelyzetben ez időveszteséget okozna – írja a Die Welt.

Úgy véli, minden fiatal férfit évente orvosi vizsgálatnak kell alávetni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek.

A védelmi miniszter, Boris Pistorius is támogatja ezt az elképzelést. Az új hadkötelezettségi törvény 2026. január 1-jén lépne életbe, és kezdetben önkéntes alapon működne, de ha nem lenne elég jelentkező, kötelező szolgálat is bevezethető – számolt be róla a lap.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

hexahelicene
2025. november 04. 13:55
A német is beszart, mint a finn - azt hitték 20+ nyugati országgal legyőzhető az orosz. Pánik van, ami érthető. Rengeteg orosz vért ontottak a nyugati fegyverek. Putyin nem felejt.
Oldalkosár
2025. november 04. 13:55
Idióták...ha kitör a 3. vh., titeket nukleáris töltetű közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta látogat meg, nem orosz szárazföldi haderő.
csulak
2025. november 04. 13:47
nem erdekelnek a dajcsok
aacius
2025. november 04. 13:41
Hirtelen meg fog ugrani a transznők száma. Lehet tényleg kell egy háború hogy visszanyerje a nyugat a kapcsolatát a valósághoz....
