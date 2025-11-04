Megtalálták a kiskaput a németek: ezzel a módszerrel egy pillanat alatt behívhatnák a hadseregbe a férfiakat

Carsten Breuer, a Bundeswehr-főfelügyelő szerint el kell vetni a sorsolásos módszert a hadkötelesek kiválasztásánál, mert válsághelyzetben ez időveszteséget okozna – írja a Die Welt.

Úgy véli, minden fiatal férfit évente orvosi vizsgálatnak kell alávetni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek.

A védelmi miniszter, Boris Pistorius is támogatja ezt az elképzelést. Az új hadkötelezettségi törvény 2026. január 1-jén lépne életbe, és kezdetben önkéntes alapon működne, de ha nem lenne elég jelentkező, kötelező szolgálat is bevezethető – számolt be róla a lap.