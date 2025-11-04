Drámai vallomás érkezett: nem képes megvédeni magát a NATO-tagország – egyből szóba kerültek a nukleáris fegyverek

Alexander Stubb, Finnország elnöke szerint a nukleáris fegyverek jelentősége nő, utalva Donald Trump amerikai elnök kijelentésére az atomfegyver-kísérletek újraindításáról – írja a Rzeczpospolita.

Stubb hangsúlyozta, hogy Finnország már nem képes önállóan garantálni biztonságát,

ezért NATO-tagként szövetségesei – köztük az USA és Franciaország – védelmére támaszkodik. A cikk említi, hogy Trump korábban egy budapesti találkozót is felvetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásának témájában, de ez végül nem valósult meg.