alexander stubb NATO Franciaország Donald Trump Vlagyimir Putyin atomfegyver Finnország Egyesült Államok

Drámai vallomás érkezett: nem képes megvédeni magát a NATO-tagország – egyből szóba kerültek a nukleáris fegyverek

2025. november 04. 11:36

Finnország már csak az Egyesült Államokra és Franciaországra tud támaszkodni.

2025. november 04. 11:36
null

Alexander Stubb, Finnország elnöke szerint a nukleáris fegyverek jelentősége nő, utalva Donald Trump amerikai elnök kijelentésére az atomfegyver-kísérletek újraindításáról – írja a Rzeczpospolita.

Stubb hangsúlyozta, hogy Finnország már nem képes önállóan garantálni biztonságát,

ezért NATO-tagként szövetségesei – köztük az USA és Franciaország – védelmére támaszkodik. A cikk említi, hogy Trump korábban egy budapesti találkozót is felvetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásának témájában, de ez végül nem valósult meg.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

kimirszen
2025. november 04. 11:58
És mi ki ellen tudnánk megvédeni magunkat?
Necoure Yamakee
2025. november 04. 11:41
Kellett keménykedni makesz. Eddig kereskedhettek, most meg csak a szopás maradt és a rettegés. Klassz
