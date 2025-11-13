Európából jön a fenyegetés: az AfD szerint nem csak az oroszok veszélyesek Németországra

Tusknak szabad? Brüsszelre támadt a lengyel kormány migránsügyben
„Lengyelország sem migránsokat nem fogad be, sem pénzügyi hozzájárulást nem fizet” – tette világossá a miniszterelnök.
Tino Chrupalla, az AfD társelnöke szerint bármelyik ország fenyegetés jelenthet Németországra nézve.
Tino Chrupalla, a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke szerint Lengyelország éppolyan veszélyt jelenthet Németországra, mint Oroszország – írta meg az NFP.
Chrupalla most is megerősítette, hogy nem lát jelenlegi veszélyt Oroszország részéről, és hozzátette: „bármelyik ország lehet fenyegetés Németországra”.
Példaként Lengyelországot hozta fel, mondván, hogy az ország „nem adta ki Németországnak a körözött bűnözőt, egy terroristát”.
Utalt arra az esetre, amikor egy lengyel bíróság elutasította egy ukrán férfi kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakcióval hoztak összefüggésbe.
Ezt is ajánljuk a témában
„Lengyelország sem migránsokat nem fogad be, sem pénzügyi hozzájárulást nem fizet” – tette világossá a miniszterelnök.
„Lengyelország gazdasági érdekei eltérnek Németországétól – akárcsak Oroszországéi” – tette hozzá.
Az AfD európai szövetségi politikáját Lengyelországban is viták övezik: a Konfederacja párt EP-képviselőinek egy része ugyan csatlakozott az AfD által létrehozott „Európai Szuverén Nemzetek” frakcióhoz, mások viszont elhatárolódtak, mondván, az AfD politikusai „a lengyel nemzeti érdekkel ellentétesen” nyilatkoznak.
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP
***