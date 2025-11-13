Ft
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tino Chrupalla Lengyelországban Németország Oroszország AfD

Európából jön a fenyegetés: az AfD szerint nem csak az oroszok veszélyesek Németországra

2025. november 13. 09:57

Tino Chrupalla, az AfD társelnöke szerint bármelyik ország fenyegetés jelenthet Németországra nézve.

2025. november 13. 09:57
null

Tino Chrupalla, a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke szerint Lengyelország éppolyan veszélyt jelenthet Németországra, mint Oroszország – írta meg az NFP.

Chrupalla most is megerősítette, hogy nem lát jelenlegi veszélyt Oroszország részéről, és hozzátette: „bármelyik ország lehet fenyegetés Németországra”.

Példaként Lengyelországot hozta fel, mondván, hogy az ország „nem adta ki Németországnak a körözött bűnözőt, egy terroristát”.

Utalt arra az esetre, amikor egy lengyel bíróság elutasította egy ukrán férfi kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakcióval hoztak összefüggésbe.

„Lengyelország gazdasági érdekei eltérnek Németországétól – akárcsak Oroszországéi” – tette hozzá.

Az AfD európai szövetségi politikáját Lengyelországban is viták övezik: a Konfederacja párt EP-képviselőinek egy része ugyan csatlakozott az AfD által létrehozott „Európai Szuverén Nemzetek” frakcióhoz, mások viszont elhatárolódtak, mondván, az AfD politikusai „a lengyel nemzeti érdekkel ellentétesen” nyilatkoznak.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

***

RWG1
2025. november 13. 13:22
A helyes megfogalmazás; Nem az oroszok veszélyesek Németországra( hanem a saját politikusai).
madre79
2025. november 13. 12:34
Németország már nem nagyon létezik, mert a Merkel, Ursula, Wéber már eladták. Most a németek megtanulnak félni, ahogy anno tőlük félt egész Európa!
Interista
2025. november 13. 11:35
Az elmúlt 15 év német vezetői nevetségessé tették Németországot , Germanisztánt. Nem lesz könnyű talpra állni innen. De nem is lehetetlen.
Mich99
2025. november 13. 11:07
Az ukrán nácik a legveszélyesebbek és ezt ők nem is titkolják!
