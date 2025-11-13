Európából jön a fenyegetés: az AfD szerint nem csak az oroszok veszélyesek Németországra

Tino Chrupalla, a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke szerint Lengyelország éppolyan veszélyt jelenthet Németországra, mint Oroszország – írta meg az NFP.

Chrupalla most is megerősítette, hogy nem lát jelenlegi veszélyt Oroszország részéről, és hozzátette: „bármelyik ország lehet fenyegetés Németországra”.

Példaként Lengyelországot hozta fel, mondván, hogy az ország „nem adta ki Németországnak a körözött bűnözőt, egy terroristát”.

Utalt arra az esetre, amikor egy lengyel bíróság elutasította egy ukrán férfi kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakcióval hoztak összefüggésbe.