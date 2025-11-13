Tusknak szabad? Brüsszelre támadt a lengyel kormány migránsügyben

Lengyelországban elszabadult a pokol: egymást sértegeti Tusk és Nawrocki
A lengyel elnök és a kormányfő a közösségi médiában esett egymásnak.
„Lengyelország sem migránsokat nem fogad be, sem pénzügyi hozzájárulást nem fizet” – tette világossá a miniszterelnök.
A lengyel kormány hivatalosan is benyújtotta kérelmét az Európai Bizottsághoz, amelyben teljes mentességet kér az uniós migrációs paktum szolidaritási mechanizmusa alól. Donald Tusk miniszterelnök világossá tette:
A varsói kabinet azzal indokolta a lépést, hogy súlyos migrációs nyomás alatt áll – Belarusz felől és az ukrán háború következményeként is. Marcin Kierwiński belügyminiszter hangsúlyozta: „Nem egyezünk bele semmilyen relokációs mechanizmusba. Hatalmas költségeket viselünk az uniós határok védelméért, és ezt Brüsszelnek is figyelembe kell vennie.”
A paktum szolidaritási rendszere elvileg arra kötelezné a tagállamokat, hogy a migrációval leginkább sújtott országokat menekültek átvételével vagy pénzügyi támogatással segítsék. Varsó azonban ezt teljesen elutasítja. Tusk a közösségi médiában azt írta:
Lengyelország nem fog migránsokat befogadni és nem fog fizetni sem. Mi cselekszünk, nem beszélünk.”
Jarosław Kaczyński, az ellenzéki PiS elnöke szerint a kérelem „nem változtat semmin”, hiszen Lengyelország „Brüsszel kegyének van kiszolgáltatva”.
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP