Tusknak szabad? Brüsszelre támadt a lengyel kormány migránsügyben

A lengyel kormány hivatalosan is benyújtotta kérelmét az Európai Bizottsághoz, amelyben teljes mentességet kér az uniós migrációs paktum szolidaritási mechanizmusa alól. Donald Tusk miniszterelnök világossá tette:

Lengyelország sem migránsokat nem fogad be, sem pénzügyi hozzájárulást nem fizet.

A varsói kabinet azzal indokolta a lépést, hogy súlyos migrációs nyomás alatt áll – Belarusz felől és az ukrán háború következményeként is. Marcin Kierwiński belügyminiszter hangsúlyozta: „Nem egyezünk bele semmilyen relokációs mechanizmusba. Hatalmas költségeket viselünk az uniós határok védelméért, és ezt Brüsszelnek is figyelembe kell vennie.”