Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tusk Nawrocki Lengyelország közösségi média

Lengyelországban elszabadult a pokol: egymást sértegeti Tusk és Nawrocki

2025. november 12. 16:53

A lengyel politika új szintre lépett a személyeskedésben. Donald Tusk miniszterelnök és Andrzej Nawrocki elnök az X-en estek egymásnak, miközben a közbiztonság és a hadsereg ügyeiről vitáznak. A kölcsönös sértések már inkább szappanoperátára, mint államügyre emlékeztetnek.

2025. november 12. 16:53
null

Lengyelország legfelsőbb vezetői ismét egymás torkának estek – ezúttal nyilvánosan, a közösségi médiában. Donald Tusk miniszterelnök egy rövid, de átszúró bejegyzéssel kezdte a szócsatát, amikor azt írta: „Ahhoz, hogy valaki elnök legyen, nem elég megnyerni a választást.” A célpont egyértelmű volt: Andrzej Nawrocki köztársasági elnök.

Donald Tusk újabb frontot nyitott Nawrockival szemben: a lengyel kormányfő közösségi médiás sértegetésbe torkolló vitát indított.
Donald Tusk újabb frontot nyitott Nawrockival szemben: a lengyel kormányfő közösségi médiás sértegetésbe torkolló vitát indított.
Forrás: JOHN THYS / AFP

Nawrocki nem hagyta annyiban. Alig néhány órával később hosszú bejegyzéssel válaszolt, és keményen visszavágott. 

Ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, nem elég posztokat kirakni az X-re. Kormányozni is tudni kell, és az államot a pártérdekek fölé kell helyezni

– írta az elnök, majd odaszúrt:

 A lengyelek biztonságának nincsenek pártszínei, a jogellenes kormány miniszterelnöke.

A Nawrocki által közzétett videóban az elnök még tovább ment. Azt állította, hogy Tusk meghamisította a tényeket, és megtiltotta, hogy a titkosszolgálatok vezetői találkozzanak a köztársasági elnökkel. Ezzel szerinte a fegyveres erők főparancsnokát megfosztotta a legfontosabb biztonsági információktól, miközben a szomszédban háború zajlik.

A miniszterelnöknek meg kell értenie, hogy nem király, hanem a kormány feje. Ez pedig azt jelenti, hogy kötelessége együttműködni a lengyel nép által választott elnökkel, különösen az ország biztonságát érintő kérdésekben

– mondta Nawrocki. Szerinte Tusk nemcsak a szolgálatokat, hanem a katonákat és a tisztviselőket is „a cinikus politikai játszmák túszaivá” tette. Tusk szerint 136 fiatal katona tiszti előléptetését akadályozta meg Nawrocki, noha ezek a fiatalok „nem karrierért, hanem hazaszeretetből” választották a katonai szolgálatot.

Tusk szerint Nawrocki háborút vív a saját kormánya ellen

Ma ilyenkor máshol kellett volna lennem, azon az ünnepségen, ahol 136 bátor lengyel, a jövő hírszerzői és ellenhírszerzői tiszti rangot kaptak volna. Ők hazafiak, akik szolgálni akarják Lengyelországot. Most nem kapják meg a rangot, mert az elnök úgy döntött, nem írja alá az előléptetéseket. Ez a háborújának újabb fejezete a lengyel kormánnyal

– mondta Tusk. A miniszterelnök szerint Nawrocki személyes bosszúhadjáratot folytat, és ezzel nemcsak a kormányt, hanem a fiatal tisztek jövőjét is politikai fegyverként használja. A közösségi médiában zajló üzengetés Lengyelországban új mélypontot jelent a politikai kultúrában. Nawrocki és Tusk hónapok óta feszült viszonyban vannak, ám a mostani szócsata már rég túllépett a kormányzati együttműködés határain.

Nyitókép: Andrzej Nawrocki / Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 12. 18:14
Ilyen a Tuskó szeretetországa...... poloska haverja!
Válasz erre
5
0
csulak
2025. november 12. 17:22
a Tusko mindent akar
Válasz erre
6
0
elégia
2025. november 12. 17:08
Az elnök lehetne óvatosabb, Tusk a végén még leülteti. A kommunista nem szórakozik.
Válasz erre
6
0
paloma
2025. november 12. 17:07
Tusk is szeretetországot épít, ezek a komcsi libsik mindenhol ezt csinálják! Ha pedig választ kapnak szaladnak Brüsszelbe, meg a sajtójukhoz hazudozni! Ezek mindenhol ócska hazaárulók!
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!