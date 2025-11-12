Lengyelországban elszabadult a pokol: egymást sértegeti Tusk és Nawrocki

Lengyelország legfelsőbb vezetői ismét egymás torkának estek – ezúttal nyilvánosan, a közösségi médiában. Donald Tusk miniszterelnök egy rövid, de átszúró bejegyzéssel kezdte a szócsatát, amikor azt írta: „Ahhoz, hogy valaki elnök legyen, nem elég megnyerni a választást.” A célpont egyértelmű volt: Andrzej Nawrocki köztársasági elnök.

Donald Tusk újabb frontot nyitott Nawrockival szemben: a lengyel kormányfő közösségi médiás sértegetésbe torkolló vitát indított.

Nawrocki nem hagyta annyiban. Alig néhány órával később hosszú bejegyzéssel válaszolt, és keményen visszavágott.

Ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, nem elég posztokat kirakni az X-re. Kormányozni is tudni kell, és az államot a pártérdekek fölé kell helyezni

– írta az elnök, majd odaszúrt: