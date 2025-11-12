Lengyelországban elszabadult a pokol: egymást sértegeti Tusk és Nawrocki

Aljas trükköt vet be Tusk Ukrajna ellen: Magyarországot használja csalinak
A politikai nyomás csak Orbán Viktort terheli.
A lengyel politika új szintre lépett a személyeskedésben. Donald Tusk miniszterelnök és Andrzej Nawrocki elnök az X-en estek egymásnak, miközben a közbiztonság és a hadsereg ügyeiről vitáznak. A kölcsönös sértések már inkább szappanoperátára, mint államügyre emlékeztetnek.
Lengyelország legfelsőbb vezetői ismét egymás torkának estek – ezúttal nyilvánosan, a közösségi médiában. Donald Tusk miniszterelnök egy rövid, de átszúró bejegyzéssel kezdte a szócsatát, amikor azt írta: „Ahhoz, hogy valaki elnök legyen, nem elég megnyerni a választást.” A célpont egyértelmű volt: Andrzej Nawrocki köztársasági elnök.
Nawrocki nem hagyta annyiban. Alig néhány órával később hosszú bejegyzéssel válaszolt, és keményen visszavágott.
Ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, nem elég posztokat kirakni az X-re. Kormányozni is tudni kell, és az államot a pártérdekek fölé kell helyezni
– írta az elnök, majd odaszúrt:
A lengyelek biztonságának nincsenek pártszínei, a jogellenes kormány miniszterelnöke.
A Nawrocki által közzétett videóban az elnök még tovább ment. Azt állította, hogy Tusk meghamisította a tényeket, és megtiltotta, hogy a titkosszolgálatok vezetői találkozzanak a köztársasági elnökkel. Ezzel szerinte a fegyveres erők főparancsnokát megfosztotta a legfontosabb biztonsági információktól, miközben a szomszédban háború zajlik.
A miniszterelnöknek meg kell értenie, hogy nem király, hanem a kormány feje. Ez pedig azt jelenti, hogy kötelessége együttműködni a lengyel nép által választott elnökkel, különösen az ország biztonságát érintő kérdésekben
– mondta Nawrocki. Szerinte Tusk nemcsak a szolgálatokat, hanem a katonákat és a tisztviselőket is „a cinikus politikai játszmák túszaivá” tette. Tusk szerint 136 fiatal katona tiszti előléptetését akadályozta meg Nawrocki, noha ezek a fiatalok „nem karrierért, hanem hazaszeretetből” választották a katonai szolgálatot.
Ma ilyenkor máshol kellett volna lennem, azon az ünnepségen, ahol 136 bátor lengyel, a jövő hírszerzői és ellenhírszerzői tiszti rangot kaptak volna. Ők hazafiak, akik szolgálni akarják Lengyelországot. Most nem kapják meg a rangot, mert az elnök úgy döntött, nem írja alá az előléptetéseket. Ez a háborújának újabb fejezete a lengyel kormánnyal
– mondta Tusk. A miniszterelnök szerint Nawrocki személyes bosszúhadjáratot folytat, és ezzel nemcsak a kormányt, hanem a fiatal tisztek jövőjét is politikai fegyverként használja. A közösségi médiában zajló üzengetés Lengyelországban új mélypontot jelent a politikai kultúrában. Nawrocki és Tusk hónapok óta feszült viszonyban vannak, ám a mostani szócsata már rég túllépett a kormányzati együttműködés határain.
Nyitókép: Andrzej Nawrocki / Tobias SCHWARZ / AFP