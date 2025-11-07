Elkezdődött a leszámolás: talán soha nem volt még ennyire őszinte Orbán

Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter Budapesten tartózkodik, miközben a varsói parlament mentelmi jogának felfüggesztéséről döntene, hogy 26 bűncselekmény miatt eljárás indulhasson ellene – írja a Reuters.
Ziobro szerint Donald Tusk kormányfő kabinetje politikai boszorkányüldözést folytat vele szemben.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök budapesti találkozójuk után ugyancsak az ellenzék elleni politikai leszámolásnak nevezte a lengyel kormány lépéseit.
Marcin Romanowski, Ziobro egyik helyettese is Magyarországra menekült, ahol politikai menedékjogot kapott.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.