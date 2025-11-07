Ft
11. 07.
péntek
Marcin Romanowski Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro leszámolás Donald Tusk

Elkezdődött a leszámolás: talán soha nem volt még ennyire őszinte Orbán

2025. november 07. 18:17

Tűpontos megállapítás érkezett.

2025. november 07. 18:17
null

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter Budapesten tartózkodik, miközben a varsói parlament mentelmi jogának felfüggesztéséről döntene, hogy 26 bűncselekmény miatt eljárás indulhasson ellene – írja a Reuters.

Ziobro szerint Donald Tusk kormányfő kabinetje politikai boszorkányüldözést folytat vele szemben.

Rosszat sejt Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök budapesti találkozójuk után ugyancsak az ellenzék elleni politikai leszámolásnak nevezte a lengyel kormány lépéseit.

Marcin Romanowski, Ziobro egyik helyettese is Magyarországra menekült, ahol politikai menedékjogot kapott.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

