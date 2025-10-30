Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak

Kész, vége: nem fog megvalósulni Brüsszel álma – egy állásponton van Németország, Franciaország és Magyarország
Nem fog létrejönni az „Európai Egyesült Államok”.
Senki sem reagál a politikai hajtóvadászatra.
Egy fontos találkozóról számolt be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a miniszterelnök.
A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – tette hozzá Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem fog létrejönni az „Európai Egyesült Államok”.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP