Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Brüsszel Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro Ursula von der Leyen Budapest Orbán Viktor Európai Unió baloldal

Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak

2025. október 30. 17:18

Senki sem reagál a politikai hajtóvadászatra.

2025. október 30. 17:18
null

Egy fontos találkozóról számolt be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a miniszterelnök.

Igazságot Lengyelországnak!

A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” tette hozzá Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
•••
2025. október 30. 18:51 Szerkesztve
Mert a jogállam úgy működik mint a bárcás kurva. Ha kapnak bárcát akkor jogállam. ha mem akkor kurvák. Tusk kapott bárcát és mindenben le is fekszik nekik. Mi meg nem, de azzal a feltételekkel el sem fogadnánk. Évek óta ezt játszák a legalja dedós szinten összezárva.....
Válasz erre
0
0
templar62
2025. október 30. 18:47
A bolshevikik összetartanak .
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 30. 18:38
"Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében" Szarban is le akarta tartoztatni gyurcsanyit, vagyis ezt hazudta a gombaknak, hogy megvalasszak. Ez alkalommal is a szajukba szart persze. Magyar Peter remeljuk tanul szarban hibajabol
Válasz erre
1
2
Tegnap
•••
2025. október 30. 18:03 Szerkesztve
Legalább most megint láthatjuk, hogy mit jelent a brüsszeli jogállam. Minden szót a feje tetejére állítanak. Hazugság = igazság. Rabszolgaság = szabadság. Háború = béke. Önkényuralom = demokrácia. A poloska telefosott slimfitje = brüsszeli tavaszi illatok a levegőben. Ja, ez igaz.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!