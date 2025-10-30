Kész, vége: nem fog megvalósulni Brüsszel álma – egy állásponton van Németország, Franciaország és Magyarország

Lefektette az új jobboldali szövetség alapjait Orbán: ezt a két feltételt minden tagnak be kell tartania
Orbán Viktor magyar miniszterelnök olaszországi látogatása ismét felszínre hozta az európai identitás kérdését, különösen a föderális és konföderális EU-modell közötti vitát – írja az Il Giornale.
A cikk szerint Orbán jól illeszkedik abba a szerepbe, amelyben ellenpontként használják őt a föderalizmus hívei. Mario Draghi volt olasz kormányfő és Giorgia Meloni jelenlegi miniszterelnök is hangsúlyozza a pragmatizmus fontosságát: az „Európai Egyesült Államok” álma két fő akadályba ütközik – egyrészt a nemzeti szuverenitásról való lemondás elutasításába (melyet nemcsak Magyarország, hanem Franciaország és Németország sem támogat), másrészt egy közös európai identitás hiányába.
A szerző pragmatikus megközelítést javasol: az unió erősítését „egység a sokféleségben” alapon,
például megerősített együttműködéssel ott, ahol teljes konszenzus nehezen érhető el.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
