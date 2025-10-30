Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Brüsszel Európai Egyesült Államok Magyarország Giorgia Meloni Franciaország identitás Orbán Viktor Európai Unió szuverenitás

Kész, vége: nem fog megvalósulni Brüsszel álma – egy állásponton van Németország, Franciaország és Magyarország

2025. október 30. 11:30

Nem fog létrejönni az „Európai Egyesült Államok”.

2025. október 30. 11:30
Orbán Viktor, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök olaszországi látogatása ismét felszínre hozta az európai identitás kérdését, különösen a föderális és konföderális EU-modell közötti vitát – írja az Il Giornale.

A cikk szerint Orbán jól illeszkedik abba a szerepbe, amelyben ellenpontként használják őt a föderalizmus hívei. Mario Draghi volt olasz kormányfő és Giorgia Meloni jelenlegi miniszterelnök is hangsúlyozza a pragmatizmus fontosságát: az „Európai Egyesült Államok” álma két fő akadályba ütközik – egyrészt a nemzeti szuverenitásról való lemondás elutasításába (melyet nemcsak Magyarország, hanem Franciaország és Németország sem támogat), másrészt egy közös európai identitás hiányába.

A szerző pragmatikus megközelítést javasol: az unió erősítését „egység a sokféleségben” alapon,

például megerősített együttműködéssel ott, ahol teljes konszenzus nehezen érhető el.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. október 30. 12:37
Jó hír!
Válasz erre
0
0
harald
2025. október 30. 12:29
Az oroszokat pedig bé kell venni a Szén és Acélipari Trösztbe !!!
Válasz erre
2
0
harald
•••
2025. október 30. 12:28 Szerkesztve
igen
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 30. 12:23
Hollandiának ezután mérsékelt jobboldali kormánya lehet, ugyanis a szociálliberális-progresszív 66-os Demokraták pártja történelmi győzelmével olyan párt szerezte meg a legtöbb mandátumot, amely még soha sem volt a legnagyobb frakció a holland parlamentben. Rob Jetten, aki hamarosan valószínűleg Hollandia következő, és történetének legfiatalabb miniszterelnöke lesz, győzelmi beszédében közölte, hogy a koalíciós tárgyalások azonnal elkezdődnek, minden hollandot képvisel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!