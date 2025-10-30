Ft
Robert Fico Magyarország migráció Ukrajna Andrej Babiš Csehország Orbán Viktor Európai Unió Szlovákia Visegrádi Csoport

Lefektette az új jobboldali szövetség alapjait Orbán: ezt a két feltételt minden tagnak be kell tartania

2025. október 30. 11:01

Újabb taggal is bővülhet a szövetség.

2025. október 30. 11:01
null

Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója a Politico Europe-nak adott interjúban jelezte: Magyarország célja a Visegrádi Csoport újjáélesztése, ezúttal Szlovákia (Robert Fico) és Csehország (várhatóan Andrej Babiš) részvételével – emlékeztetett a Brussels Signal.

A cikk szerint az új együttműködés fő irányelvei lehetnek az ukrán EU-csatlakozás elutasítása és a migrációval szembeni fellépés.

Az is világossá vált, hogy gyors és világos alapelvek lefektetése szükséges, hogy tartós legyen a szövetség, különösen mivel Orbán Viktor egy Brüsszel által támogatott kihívóval, Magyar Péterrel is szembenéz. Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy érdemes lehet más európai jobboldali pártokat is bevonni a szövetségbe.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

