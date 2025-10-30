Lefektette az új jobboldali szövetség alapjait Orbán: ezt a két feltételt minden tagnak be kell tartania

Érzi a vesztét a brüsszeli elit: új tervet eszeltek ki Orbán és Meloni ellen
Az olasz lap szerint sokan már most rettegnek egy jobboldali fordulattól.
Újabb taggal is bővülhet a szövetség.
Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója a Politico Europe-nak adott interjúban jelezte: Magyarország célja a Visegrádi Csoport újjáélesztése, ezúttal Szlovákia (Robert Fico) és Csehország (várhatóan Andrej Babiš) részvételével – emlékeztetett a Brussels Signal.
A cikk szerint az új együttműködés fő irányelvei lehetnek az ukrán EU-csatlakozás elutasítása és a migrációval szembeni fellépés.
Az is világossá vált, hogy gyors és világos alapelvek lefektetése szükséges, hogy tartós legyen a szövetség, különösen mivel Orbán Viktor egy Brüsszel által támogatott kihívóval, Magyar Péterrel is szembenéz. Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy érdemes lehet más európai jobboldali pártokat is bevonni a szövetségbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Az olasz lap szerint sokan már most rettegnek egy jobboldali fordulattól.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala