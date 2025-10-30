Ft
Patrióták Európáért zöldpolitika Brüsszel Magyarország Giorgia Meloni Matteo Salvini jobboldal Olaszország Orbán Viktor Európai Unió

Érzi a vesztét a brüsszeli elit: új tervet eszeltek ki Orbán és Meloni ellen

2025. október 30. 10:13

Az olasz lap szerint sokan már most rettegnek egy jobboldali fordulattól.

2025. október 30. 10:13
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök római látogatása során Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Matteo Salvinivel és XIV. Leó pápával találkozott – emlékeztetett a La Verita.

Orbán élesen bírálta az Európai Uniót, a szankciókat és a zöldpolitikát,

majd rámutatott Magyarország orosz energiafüggőségére is. A cikk szerint baloldali politikusok igyekeznek zavart kelteni Meloni és Orbán között, mivel tartanak attól, hogy az ECR–Patrióták Európáért jobboldali blokk többséget szerezhet az Európai Parlamentben, háttérbe szorítva a baloldalt.

Az írás véleményes hangvételben azt is kiemelte: egyre valószínűbb egy jobboldali fordulat Európában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

kbexxx
2025. október 30. 10:28
Az EU vagy jobb oldali.lesz ?vagy nem.lesz, mert széthullik A liberális gondolkodás és uralkodás meghaladta a korát nem képpes megújhodni.!
Nasi12
2025. október 30. 10:26
"se nem jobb se nem bal, keresztény és magyar" A soros baloldali internacionálé sem baljobbozott: "..nemzetközivé lesz holnapra a világ" szuverén nemzeti, vagy globalista nemzetközi a fontosabb kérdés.
kovsa2
2025. október 30. 10:25
Érdekes ez. A "Néppárt" elvileg jobboldali, de már senki nem ott veszi őket számba, ha oldalakról beszél. Pedig, ha tényleg jobboldali lenne, már régóta a "jobb"-oldal lenne többségben.
pipa89
2025. október 30. 10:22
Minél inkább rezeg a léc, annál nagyobb hülyeségeket fognak csinálni. Mindig mindenben van egy határ, amit átlépve ellenkező hatást vált ki az, aki a valóságtól elrugaszkodva hoz döntést.
