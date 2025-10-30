Érzi a vesztét a brüsszeli elit: új tervet eszeltek ki Orbán és Meloni ellen

Orbán Viktor magyar miniszterelnök római látogatása során Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Matteo Salvinivel és XIV. Leó pápával találkozott – emlékeztetett a La Verita.

Orbán élesen bírálta az Európai Uniót, a szankciókat és a zöldpolitikát,

majd rámutatott Magyarország orosz energiafüggőségére is. A cikk szerint baloldali politikusok igyekeznek zavart kelteni Meloni és Orbán között, mivel tartanak attól, hogy az ECR–Patrióták Európáért jobboldali blokk többséget szerezhet az Európai Parlamentben, háttérbe szorítva a baloldalt.