Érzi a vesztét a brüsszeli elit: új tervet eszeltek ki Orbán és Meloni ellen

Külföldről érkezett az üzenet: pofonegyszerű oknál fogva bíznak Orbán Viktor győzelmében
Megszólalt Benjamin Netanjahu fia.
Az olasz lap szerint sokan már most rettegnek egy jobboldali fordulattól.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök római látogatása során Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Matteo Salvinivel és XIV. Leó pápával találkozott – emlékeztetett a La Verita.
Orbán élesen bírálta az Európai Uniót, a szankciókat és a zöldpolitikát,
majd rámutatott Magyarország orosz energiafüggőségére is. A cikk szerint baloldali politikusok igyekeznek zavart kelteni Meloni és Orbán között, mivel tartanak attól, hogy az ECR–Patrióták Európáért jobboldali blokk többséget szerezhet az Európai Parlamentben, háttérbe szorítva a baloldalt.
Az írás véleményes hangvételben azt is kiemelte: egyre valószínűbb egy jobboldali fordulat Európában.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP