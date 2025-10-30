Külföldről érkezett az üzenet: pofonegyszerű oknál fogva bíznak Orbán Viktor győzelmében

Földindulás történt Magyarországon: nagy bejelentést tett Orbán, kezdődik a jobboldali országjárás (VIDEÓ)
Kiderült, hol lesz az első állomás.
Megszólalt Benjamin Netanjahu fia.
Jair Netanjahu, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia a Hungarian Conservative-nak adott interjúban hangsúlyozta: Izrael nagyra értékeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatását.
Kiemelte a két ország közötti szoros barátságot és együttműködést biztonsági, diplomáciai területen.
Jair Netanjahu szerint az izraeliek többsége reméli, hogy Orbán Viktor jövőre ismét nyer a választásokon, mivel megakadályozza Magyarország „nyugat-európai” irányba tolódását az illegális migráció és terrorizmus ügyében.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, hol lesz az első állomás.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP