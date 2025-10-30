Ft
10. 30.
csütörtök
Külföldről érkezett az üzenet: pofonegyszerű oknál fogva bíznak Orbán Viktor győzelmében

Külföldről érkezett az üzenet: pofonegyszerű oknál fogva bíznak Orbán Viktor győzelmében

2025. október 30. 09:33

Megszólalt Benjamin Netanjahu fia.

2025. október 30. 09:33
null

Jair Netanjahu, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia a Hungarian Conservative-nak adott interjúban hangsúlyozta: Izrael nagyra értékeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatását.

Kiemelte a két ország közötti szoros barátságot és együttműködést biztonsági, diplomáciai területen.

Jair Netanjahu szerint az izraeliek többsége reméli, hogy Orbán Viktor jövőre ismét nyer a választásokon, mivel megakadályozza Magyarország „nyugat-európai” irányba tolódását az illegális migráció és terrorizmus ügyében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

tapir32
2025. október 30. 10:07
Nehogy eddig nem tudta senki, hogy Magyar Péter nárcisztikus szociopata. A szégyen az, hogy mögé álltak. A szégyen az, hogy az ellenzéknek ilyen vezetője van. A szégyen az, hogy az állítólag független és állítólag objektív média számára még mindig elfogadható ez a moral insanity. A FOS nem képes elismerni a kormány jó intézkedéseit és csak a negatívumot keresi a kormány működésében. Ezzel a saját szavahihetőségét kérdőjelezi meg és veszíti el. Olyan buta az ellenzék és az ellenzéki média, hogy azon a közhelyen alapul a tevékenysége, hogy az "ellenzéknek mindig mindenben elleneznie kell a kormány politikáját". Ezért kerülnek hetente ellentmondásba a valósággal és a józan ésszel! Gondolkodás nélkül egy buta közhelyet erőltetni az, iszonyatosan tompa agyra és éretlenségre vall. A szellemi teljesítményük a tagadásban merül ki. A tagadás nem önállóság, hanem függés a tagadottól.
istvanpeter
2025. október 30. 10:04
Orbán Viktor a magyar történelem egyik legkiválóbb Kormányfője, aki kizárólag a magyar nemzet és a magyar emberek érdekeit képviseli és szolgálja. A Jóisten áldja meg a Miniszterelnök urat és adjon Neki erőt és egészséget!
tapir32
2025. október 30. 09:47
Ki védi meg az EU-t az állig felfegyverzett Ukrajnától? Ukrajna nagyobb fenyegetés az EU-ra nézve mint az oroszok. Zelenszkijjel egy fasiszta, gengszter rezsim, az ukrán maffia jutott hatalomra Ukrajnában. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. Magyar Péter ezt támogatja.
