Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Digitális Polgári Kör Magyarország orosz-ukrán háború jobboldal országjárás Békemenet veszély Orbán Viktor

Földindulás történt Magyarországon: nagy bejelentést tett Orbán, kezdődik a jobboldali országjárás (VIDEÓ)

2025. október 29. 19:23

Kiderült, hol lesz az első állomás.

2025. október 29. 19:23
null

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor. A miniszterelnök országjárásba kezdett.

Mindenkinek köszönöm, aki ott volt”

– fogalmazott a Békemenet kapcsán Orbán Viktor. „A háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni. Mi európai vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a Digitális Polgári Körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az első alkalom, november 15-én Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz majd. Győr városában fognak tartani háború ellenes nagygyűlést.

„Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak”jelentette ki a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. október 29. 19:52
Kíváncsi vagyok, hogyan tüntetnek Györben a tiszások a háború mellett. Merik-e nyíltan vállani a háborúpártiságot?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!