Földindulás történt Magyarországon: nagy bejelentést tett Orbán, kezdődik a jobboldali országjárás (VIDEÓ)

Bekerült Zelenszkij trójai falova Brüsszelbe: egy rossz döntés választ el attól, hogy egész Európa lángba boruljon
Ezt is csak Orbán Viktor vette észre.
Kiderült, hol lesz az első állomás.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor. A miniszterelnök országjárásba kezdett.
Mindenkinek köszönöm, aki ott volt”
– fogalmazott a Békemenet kapcsán Orbán Viktor. „A háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni. Mi európai vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a Digitális Polgári Körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást” – fogalmazott Orbán Viktor.
Az első alkalom, november 15-én Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz majd. Győr városában fognak tartani háború ellenes nagygyűlést.
„Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak” – jelentette ki a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is csak Orbán Viktor vette észre.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Zelenszkij élete talán legnehezebb döntése előtt állhat.
A pontos számokat még nem közölték.
Ezt is csak Orbán Viktor vette észre.