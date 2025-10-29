Bekerült Zelenszkij trójai falova Brüsszelbe: egy rossz döntés választ el attól, hogy egész Európa lángba boruljon

Égető kérdést tett fel Orbán Viktor: Zelenszkij is hegyezi a fülét
A kormányfő szerint az Európában lévő orosz valutatartalék felhasználása egy orosz-európai konfliktust jelentene.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn egy sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerinte az ország további két-három évnyi pénzügyi támogatásra szorul Európától, hogy folytathassa védelmét az orosz erőkkel szemben – számolt be a hírről a Kyiv Post.
Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy bár Ukrajna nem akar évtizedekig harcolni, rövid távon stabil európai támogatásra van szüksége, és kiemelte, hogy
az Európai Unió tervei az orosz befagyasztott vagyonok felhasználására a következő néhány évben fedezheti a háborús költségeket.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Bizottság terve az európai orosz vagyon lefoglalására
és Ukrajna finanszírozására való felhasználására „egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet”.
A kormányfő kedd reggel arról írt a Facebook-oldalán, hogy Európa ereje fogytán van, és a konfliktus éleződését csak közvetlen orosz-európai tárgyalásokkal lehet megelőzni.
