10. 29.
szerda
Bekerült Zelenszkij trójai falova Brüsszelbe: egy rossz döntés választ el attól, hogy egész Európa lángba boruljon

2025. október 29. 11:40

Ezt is csak Orbán Viktor vette észre.

2025. október 29. 11:40
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn egy sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerinte az ország további két-három évnyi pénzügyi támogatásra szorul Európától, hogy folytathassa védelmét az orosz erőkkel szemben – számolt be a hírről a Kyiv Post.

Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy bár Ukrajna nem akar évtizedekig harcolni, rövid távon stabil európai támogatásra van szüksége, és kiemelte, hogy

az Európai Unió tervei az orosz befagyasztott vagyonok felhasználására a következő néhány évben fedezheti a háborús költségeket.

Orbán Viktor reakciója

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Bizottság terve az európai orosz vagyon lefoglalására

és Ukrajna finanszírozására való felhasználására „egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet”.

A kormányfő kedd reggel arról írt a Facebook-oldalán, hogy Európa ereje fogytán van, és a konfliktus éleződését csak közvetlen orosz-európai tárgyalásokkal lehet megelőzni.

A nyitókép illusztráció. Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

auditorium
2025. október 29. 14:14
Zele még 2-3 évre kért gazdasági segitséget az EU-tól. Ez azt jelenti, h. addig harcolnak, ameddig lakosságának nagyrésze elmenekül más vidékekre. " A viz szalad, a kő marad, a kő marad." ( mármint a ritka kövek, az un. "rare-earth metals", a periódusos rendszer 17 eleme, melyre az USA-nak nagy szüksége van. Tr. már aláiratta Zelével az egyezményt, az értékes ukr. bányájának nagyrészét viheti a kapott fegyverekért.
templar62
2025. október 29. 14:08 Szerkesztve
Évek még , míg felépülnek a most még tervezés alatt álló fegyvergyárak . Akkor majd jön a szar vastagja .
nemmondom-3
2025. október 29. 13:24
Vannak itt fapinák is, ahogy elnézem a képet.
vizesnyolcas
2025. október 29. 13:21
Nyitókép: Libák az EP-ben.
