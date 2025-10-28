Égető kérdést tett fel Orbán Viktor: Zelenszkij is hegyezi a fülét

Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet
Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.
A kormányfő szerint az Európában lévő orosz valutatartalék felhasználása egy orosz-európai konfliktust jelentene.
Orbán Viktor miniszterelnök rövid, de erős állításokat tartalmazó posztot tett közzé Facebook-oldalán az elmúlt napok tapasztalatai alapján. „Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével.
A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik”
– írja.
Hozzáteszi: „Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.
Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?”
„Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet.
A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni.
Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin” – hangsúlyozza Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook