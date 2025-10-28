Ft
10. 28.
kedd
gazdaság Ukrajna valutatartalék Orbán Viktor finanszírozás

Égető kérdést tett fel Orbán Viktor: Zelenszkij is hegyezi a fülét

2025. október 28. 07:33

A kormányfő szerint az Európában lévő orosz valutatartalék felhasználása egy orosz-európai konfliktust jelentene.

2025. október 28. 07:33
null

Orbán Viktor miniszterelnök rövid, de erős állításokat tartalmazó posztot tett közzé Facebook-oldalán az elmúlt napok tapasztalatai alapján. „Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. 

A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik” 

írja.

Hozzáteszi: „Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. 

Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?”

„Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. 

A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni.

 Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin” – hangsúlyozza Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

 

