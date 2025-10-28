Égető kérdést tett fel Orbán Viktor: Zelenszkij is hegyezi a fülét

Orbán Viktor miniszterelnök rövid, de erős állításokat tartalmazó posztot tett közzé Facebook-oldalán az elmúlt napok tapasztalatai alapján. „Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével.

A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik”

– írja.

Hozzáteszi: „Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.