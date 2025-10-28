Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet

Szent helyről posztolt Orbán Viktor
Ma találkozik Orbán Viktor az új pápával Vatikánban.
Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.
Ahogy írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Vatikánba látogatott, ahol olasz nyelvű szentmisén vett részt feleségével, gyermekeivel, gyermekei családjával és unokáival, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. Orbán Viktor és a Szentatya közti magánaudienciára az apostoli palotában került sor.
A találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki melyben tudatják, hogy Őszentsége, XIV. Leó pápa fogadta Magyarország miniszterelnökét. Többek között kiemelték, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme.
A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére
– írja a Szentszék közleménye, amit a Magyar Nemzet szemlézett.
A magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott, aki elmondta: Orbán Viktor vatikáni látogatása rendkívül fontos, mert egy olyan történelmi pillanatban kerül sor rá, amikor
Magyarország az Ukrajna és Oroszország közi béketeremtés központjává vált.
Számos szál kapcsolja össze Orbán Viktor magyar miniszterelnökét és XIV. Leó pápát, mindketten hangsúlyozzák, hogy a háborúhoz nem lehet hozzászokni. A Szentszék korábban is felajánlotta a semleges területét és intézményeit, hogy ott kezdődhessenek el a béketárgyalások. A múltban is számos olyan együttműködés volt Magyarország és a Szentszék között, mely a békekötésekre irányult – mondta Andrea Gagliarducci.
A szakértő fontosnak tartotta kiemelni, hogy Orbán Viktor nemcsak egy kidolgozott és átfogó béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem valószínű azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket
az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Helps szervezet folytat Libanonban. Ez nagyon fontos a Vatikán számára,
hiszen XIV. Leó pápa első látogatása Libanonban lesz Törökország mellett.
Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi.
