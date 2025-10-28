Ft
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV Leó Vatikán Semjén Zsolt Andrea Gagliarducci pápa Szentszék Orbán Viktor

Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet

2025. október 28. 06:55

Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.

2025. október 28. 06:55
null

Ahogy írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Vatikánba látogatott, ahol olasz nyelvű szentmisén vett részt feleségével, gyermekeivel, gyermekei családjával és unokáival, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. Orbán Viktor és a Szentatya közti magánaudienciára az apostoli palotában került sor.

A találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki melyben tudatják, hogy Őszentsége, XIV. Leó pápa fogadta Magyarország miniszterelnökét. Többek között kiemelték, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme. 

A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére

– írja a Szentszék közleménye, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott, aki elmondta: Orbán Viktor vatikáni látogatása rendkívül fontos, mert egy olyan történelmi pillanatban kerül sor rá, amikor 

Magyarország az Ukrajna és Oroszország közi béketeremtés központjává vált.

Számos szál kapcsolja össze Orbán Viktor magyar miniszterelnökét és XIV. Leó pápát, mindketten hangsúlyozzák, hogy a háborúhoz nem lehet hozzászokni. A Szentszék korábban is felajánlotta a semleges területét és intézményeit, hogy ott kezdődhessenek el a béketárgyalások. A múltban is számos olyan együttműködés volt Magyarország és a Szentszék között, mely a békekötésekre irányult – mondta Andrea Gagliarducci.

A szakértő fontosnak tartotta kiemelni, hogy Orbán Viktor nemcsak egy kidolgozott és átfogó béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem valószínű azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket 

az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Helps szervezet folytat Libanonban. Ez nagyon fontos a Vatikán számára, 

hiszen XIV. Leó pápa első látogatása Libanonban lesz Törökország mellett.

Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi. 

Nyitókép: Facebook

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 28. 09:07 Szerkesztve
zsocc44 2025. október 28. 08:54 gyozoporgorugasa 2025. október 28. 07:57 • Szerkesztve Kedves névtelen senki, " Neked győző, viktor faterja senki?Akkor viktor is senki ill senki 2?Akkor úgy vagy velem mint az ellenzék a fidesszel.A különbség az,hogy utóbbi "ellenzék" egy hatalmas tömek aki eltipor titeket mint "sebzett gnú" a kisoroszlánt.Na menj és vásárolj magadnak 10 deka csirkefarhátat szívem. 👌🐱‍🏍
Válasz erre
0
3
zsocc44
2025. október 28. 08:54
gyozoporgorugasa 2025. október 28. 07:57 • Szerkesztve Kedves névtelen senki, a hozzászólásaid alapján eddig sem tartottalak nagyra, de az utóbbi két megnyilvánulásod egyértelművé tette, hogy bizony az agyhalál után is van élet! Azért ne hirdesd tovább, ezt az orvosi csodát. A családod eddig is tudta, hogy debil vagy! Másokat meg nem érdekel!
Válasz erre
5
0
gyozoporgorugasa
2025. október 28. 08:49
És putyinnak is elküldenéd egyszeri ember?🐱‍🏍
Válasz erre
1
0
egyszeri
•••
2025. október 28. 08:45 Szerkesztve
Nem tudom, le-e lett fordítva angolra, németre, franciára stb. Gyóni Géza: Csak egy éjszakára c. verse, de szívem szerint minden háborúbarát EP képviselőnek elküldeném és az EU parlamentjére is kiíratnám jól látható helyre.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!