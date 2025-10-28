Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet

Ahogy írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Vatikánba látogatott, ahol olasz nyelvű szentmisén vett részt feleségével, gyermekeivel, gyermekei családjával és unokáival, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. Orbán Viktor és a Szentatya közti magánaudienciára az apostoli palotában került sor.

A találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki melyben tudatják, hogy Őszentsége, XIV. Leó pápa fogadta Magyarország miniszterelnökét. Többek között kiemelték, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme.

A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére

– írja a Szentszék közleménye, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott, aki elmondta: Orbán Viktor vatikáni látogatása rendkívül fontos, mert egy olyan történelmi pillanatban kerül sor rá, amikor