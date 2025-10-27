Ft
10. 27.
hétfő
XIV Leó magánaudencia békemisszió Paul Richard Gallagher Giorgia Meloni Orbán Viktor

Szent helyről posztolt Orbán Viktor

2025. október 27. 06:36

Ma találkozik Orbán Viktor az új pápával Vatikánban.

2025. október 27. 06:36
Orbán Viktor Vatikánból üzent, ahol a mai nap folyamán találkozik majd a pápával. Mint kiderült, a magyar kormányfő már a helyszínen tartózkodik.

„A béke üzenetét hoztam a magyaroktól”

 – írja.

Ahogy megírtuk, hétfőn a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

 

uszoda
2025. október 27. 09:01 Szerkesztve
Szent helyről posztolt Orbán Viktor ---- A sírból?
Ödenburger
2025. október 27. 08:58
Mennyivel jobb lenne egy olyan miniszterelnök, aki nincs elszigetelve a nemzetközi politikában :D
nogradi
2025. október 27. 07:54
Lesz mit meggyónni dagi.
auditorium
2025. október 27. 07:31 Szerkesztve
Nagy szó, hogy az ol. Köztársasági Elnök is találkozik OV-ral ! Ezt otthon nem tudjàk felfogni, mièrt. Ehhez itt kell èlni ès naponta legalàbb hàrom különböző politikai irányzatú esti TV-hiradòt megnèzni (19h, 2Oh, 2O,3O h), hogy megértsük ennek a fogadásnak fontosságát. Az ol. Köztársasági Elnök nagy tiszteletnek örvend és kulcsfigura az ol. politikai életben.
