Szent helyről posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor Vatikánból üzent, ahol a mai nap folyamán találkozik majd a pápával. Mint kiderült, a magyar kormányfő már a helyszínen tartózkodik.

„A béke üzenetét hoztam a magyaroktól”

– írja.

Ahogy megírtuk, hétfőn a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.