Szent helyről posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor Vatikánból üzent, ahol a mai nap folyamán találkozik majd a pápával. Mint kiderült, a magyar kormányfő már a helyszínen tartózkodik.
„A béke üzenetét hoztam a magyaroktól”
– írja.
Ahogy megírtuk, hétfőn a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.
