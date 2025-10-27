Nagy bajban van Ukrajna: döntő lépésre szánta el magát Putyin

Megszólalt az orosz kémfőnök: ő már tudja, mi akadályozhatja meg a békekötést
„Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul...” – jelentette ki Szergej Nariskin.
Az ukrán hadsereg egy fogolytól tudta meg, milyen ukázt adott ki az orosz elnök.
Megkapták az orosz katonák az ukázt, hogy november közepéig foglalják el Pokrovszkot – számolt be Sztanyiszlav Bunjatov ukrán katonatiszt Telegram-üzenetéről az Unian.
„Ma az oroszok ismét megpróbáltak behatolni Mirnogradba, de megsemmisültek.
Egy fogoly azt mondja, hogy Vlagyimir Putyin parancsot adott Pokrovszk elfoglalására november közepéig”
– fogalmazott Sztanyiszlav. Egy „Alex” hívónevű ukrán főhadnagy meglátása szerint a helyzet Pokrovszkban „messze nem a legjobb, sőt nagyon nehéz”, de most sikerült ideiglenesen stabilizálniuk a helyzetet. Van azonban jelenleg egy nagyobb probléma is. Szerinte ugyanis az ukrán védőknek jelenleg az orosz támadásoknál is nagyobb gondot jelent a logisztika megszervezése, valamint az ellátási lánc fenntartása Pokrovszk-Mirnograd agglomerációjában.
Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
„Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák” – mutatott rá Szijjártó Péter.
Az ukránok kétségbeesetten próbálkoznak drónokkal megszórni Oroszországot, a háború irányát befolyásoló siker nélkül.
Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot.