Nagy bajban van Ukrajna: döntő lépésre szánta el magát Putyin

Megkapták az orosz katonák az ukázt, hogy november közepéig foglalják el Pokrovszkot – számolt be Sztanyiszlav Bunjatov ukrán katonatiszt Telegram-üzenetéről az Unian.

„Ma az oroszok ismét megpróbáltak behatolni Mirnogradba, de megsemmisültek.

Egy fogoly azt mondja, hogy Vlagyimir Putyin parancsot adott Pokrovszk elfoglalására november közepéig”

– fogalmazott Sztanyiszlav. Egy „Alex” hívónevű ukrán főhadnagy meglátása szerint a helyzet Pokrovszkban „messze nem a legjobb, sőt nagyon nehéz”, de most sikerült ideiglenesen stabilizálniuk a helyzetet. Van azonban jelenleg egy nagyobb probléma is. Szerinte ugyanis az ukrán védőknek jelenleg az orosz támadásoknál is nagyobb gondot jelent a logisztika megszervezése, valamint az ellátási lánc fenntartása Pokrovszk-Mirnograd agglomerációjában.