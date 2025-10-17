Oroszország ellenséges lépésként fogja értékelni, ha Ukrajna Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kap – jelentette ki Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója pénteken Szamarkandban, a FÁK-tagállamok biztonsági és szakszolgálati vezetői tanácsának 57. ülésén.

Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul...

Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat nemcsak Európában, hanem az egész világon” – mondta. A kontinens biztonsági kilátásaival kapcsolatban Nariskin kijelentette: „Látható, hogy Európában globális háborús párt működik, amely nem akarja a tartós és igazságos béke megteremtését az európai kontinensen, mindenki számára egyenlő és oszthatatlan biztonsággal, amelyhez Oroszország ragaszkodik”.

Nariskin azt állította, hogy számos nyugati országnak, elsősorban a NATO európai szárnyának továbbra is az a célja, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra.

Azzal vádolta a Nyugatot, hogy meg akarja akadályozni, hogy a (több szovjet utódállamot tömörítő) Független Államok Közössége önálló erőközpontként léphessen fel.