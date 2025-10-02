Ft
Kemény választás elé állította Magyarországot Putyin: még Németországnak és Franciaországnak is üzent

2025. október 02. 22:40

„Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Von der Leyent” – közölte az orosz elnök.

2025. október 02. 22:40
null

Európában egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub éves rendezvényén.

„Európában most egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel (...)

Ha ezek az erők Európában továbbra is erősödnek, akkor Európa újjá fog születni”

– mondta. Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt, és ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnökét), de akkor Ursula von der Leyenek lesznek.

Európáról szólva egyebek között megjegyezte, hogy az ellenőrizetlen migráció „belülről rágja szét” az uniót, és hogy Oroszország látja, „miként igyekszik bevakolni az EU az épületén végigfutó repedéseket”.

Európa militarizálódása

Korábban a Mandiner arról is beszámolt, hogy mit reagált az orosz elnök Európa militarizálódására. „A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt” – mondta.

Ostobaságnak nevezte azt az európai elit által gyakran megismételt állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t.

Egyebek között emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, majd Bill Clinton amerikai elnök (1993-2001) egyik moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

pandalala
2025. október 02. 23:53
megin' egy buzi címadás .... nem unjátok még?? :-D
westend
2025. október 02. 23:53
massivement5 2025. október 02. 23:26 • "már inkább dzsukel dópmenek leszünk, mint a románok, more" - kösz hogy elküldted az önéletrajzodat román poloskás. Majd értesítünk :D
massivement5
•••
2025. október 02. 23:26 Szerkesztve
Egy ideig még magyarok maradunk, utána már inkább dzsukel dópmenek leszünk, mint a románok, more. Pláne, hogy a mostani 73 ezres születésszámok hamar fognak csökkeni 50 ezerre, ami 50e*80 = 4 milliós országot vetít előre. Persze nemcsak Mo-n, de több Fidesszel csak rosszabb lesz a helyzet. És amilyen világ jön a durva klímaváltozással, a környezeti krízissel, az energiaválságokkal, a globális gazdaságok válságával és szétrohadásával, az átalános kollapszussal, nem igazán lesz jobb a helyzet. Lesznek "rendes" migránshullámok is, 10 meg 30 milliósak...
massivement5
2025. október 02. 23:16
A muszka komcsik a Kremlből azzal vádolnak másokat, amit maguk tesznek. Ők a legnagyobb megosztója Európának meg a csuthy kis pincsije.
