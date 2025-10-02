Ettől rettegtek az uniós vezetők: Putyin válaszolt Európa felfegyverzésére

Hátborzongató: Putyin valóban játszadozik Európával, kiderült az orosz elnök ördögi terve
„A lengyel drónincidens nem egy elszigetelt provokáció volt ” – állapította meg legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.
„Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra” – mondta az orosz elnök.
Oroszország válasza Európa militarizálódására nagyon meggyőző lesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán.
Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra.
„A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt” – mondta.
Ostobaságnak nevezte azt az európai elit által gyakran megismételt állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Egyebek között emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, majd Bill Clinton amerikai elnök (1993-2001) egyik moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.
„Sajnos eddig nem sikerült leállítani a harci cselekményeket.
De a felelősség ezért (…) elsősorban Európát terheli, amely folyamatosan eszkalálja a konfliktust.
És véleményem szerint ma más cél nem figyelhető meg ott” – mondta Putyin. „Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, foglalkozzanak végre a saját problémáikkal. Nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin” – mondta Putyin, a nyugati elitekhez intézve szavait.
„Ha valakinek mégis kedve támadna megmérkőzni velünk katonai téren, akkor, ahogy nálunk mondják, »aki akar, az tegye, próbálja meg«” – hangoztatta a fórumon egyebek között.
Ezt is ajánljuk a témában
„A lengyel drónincidens nem egy elszigetelt provokáció volt ” – állapította meg legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyetlen szó nélkül félvállra fektette a magyar miniszterelnök Tseber Rolandot.
Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Egyértelműen fogalmazott a Kreml szóvivője.