10. 02.
csütörtök
Ettől rettegtek az uniós vezetők: Putyin válaszolt Európa felfegyverzésére

2025. október 02. 20:27

„Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra" – mondta az orosz elnök.

2025. október 02. 20:27
null

Oroszország válasza Európa militarizálódására nagyon meggyőző lesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán.

Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra.

„A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt” – mondta.

Ostobaságnak nevezte azt az európai elit által gyakran megismételt állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Egyebek között emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, majd Bill Clinton amerikai elnök (1993-2001) egyik moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.

Ukrajnáról is beszélt Putyin

„Sajnos eddig nem sikerült leállítani a harci cselekményeket.

De a felelősség ezért (…) elsősorban Európát terheli, amely folyamatosan eszkalálja a konfliktust.

És véleményem szerint ma más cél nem figyelhető meg ott” – mondta Putyin. „Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, foglalkozzanak végre a saját problémáikkal. Nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin” – mondta Putyin, a nyugati elitekhez intézve szavait.

„Ha valakinek mégis kedve támadna megmérkőzni velünk katonai téren, akkor, ahogy nálunk mondják, »aki akar, az tegye, próbálja meg«”hangoztatta a fórumon egyebek között.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Takagi
2025. október 02. 21:08
Nem csodálom.
Burg_kastL71-C
2025. október 02. 21:07
Akkor orosz részről az a " meggyőző figyelmeztetés " nem lehet más, mint amit nem túl régen már egyszer megszellőztettek, mint egy magaslégköri atomrobbantás lesz, aminek a fényével be kívánják világítani Európa egét, mintegy figyelmeztetés képen.
steinamanger-2
2025. október 02. 20:47
Orbán is uniós vezető, csak szólok.
ertonszena
2025. október 02. 20:39
Tárgyalni kellene az oroszokkal, agyalágyultak. Nagyon nem jó, amerre megyünk. Az európai emberek nem akarják ezt, de egyelőre sem az eszük, sem a bátorságuk nincs meg hozzá, hogy elzavarják a picsába azokat a héjákat, akik Koppenhágában a Zelenszkij nevű szélhámost ölelgették.
