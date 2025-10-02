Ettől rettegtek az uniós vezetők: Putyin válaszolt Európa felfegyverzésére

„Sajnos eddig nem sikerült leállítani a harci cselekményeket.

De a felelősség ezért (…) elsősorban Európát terheli, amely folyamatosan eszkalálja a konfliktust.

És véleményem szerint ma más cél nem figyelhető meg ott” – mondta Putyin. „Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, foglalkozzanak végre a saját problémáikkal. Nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin” – mondta Putyin, a nyugati elitekhez intézve szavait.

„Ha valakinek mégis kedve támadna megmérkőzni velünk katonai téren, akkor, ahogy nálunk mondják, »aki akar, az tegye, próbálja meg«” – hangoztatta a fórumon egyebek között.