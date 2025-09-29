Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában faktum Lengyelország NATO Oroszország drónháború Vlagyimir Putyin drón Európai Unió

Hátborzongató: Putyin valóban játszadozik Európával, kiderült az orosz elnök ördögi terve

2025. szeptember 29. 13:13

„A lengyel drónincidens nem egy elszigetelt provokáció volt ” – állapította meg legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.

2025. szeptember 29. 13:13
null

A 2025. szeptember 9-ről 10-re virradó éjszaka Oroszország példátlan mértékű és jellegű légtérsértést hajtott végre a NATO keleti szárnyán, amely több mint hét órán keresztül tartott. Az incidens során 19-23 darab, Fehéroroszország irányából indított orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, a hivatalos lengyel megerősítés később 21 eszközről szólt. A beazonosított drónok Geran–2 típusú, iráni Shahed-tervezésű, alacsony költségű, egyirányú támadóeszközök voltak, köztük olyan csalik is, amelyeket kifejezetten a légvédelmi rendszerek radarjainak túlterhelésére és megtévesztésére fejlesztettek ki.

A támadás kapcsán erőre kaptak azok a biztonságpolitikai szakértőket régóta foglalkoztató gondolatmenetek, amelyek azt találgatják,

milyen további katonai ambíciói lehetnek Oroszországnak Európában,

katonailag és gazdaságilag mennyire alkalmas arra, hogy konfliktust vállaljon a NATO-val, illetve milyen kis intenzitású ún. hibrid műveletekkel helyettesítheti a nyílt konfliktust – írja legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.

A Faktum megállapította, hogy a NATO jelentős technológiai és minőségi fölényben van, különösen a légierő terén, és erői jobban képzettek, viszont az ukrajnai háború rávilágított, hogy a nyugati haderőket nem egy elhúzódó, nagy intenzitású, felőrlő háborúra strukturálták. A harctéri tapasztalat terén is átrendeződtek az erőviszonyok.

Az orosz hadsereg – minden hibája ellenére – a világ egyik legtapasztaltabb haderejévé vált a nagyszabású konvencionális és drónháború terén.

A Faktum megállapítása

Az Oroszországgal való konfliktus frontvonala nem a lengyel határnál húzódik, hanem már most is aktív a NATO-társadalmakon belül, és az ellene való védekezés nem pusztán rendészeti, hanem a kollektív védelem alapvető feladata.

A lengyel drónincidens tehát nem egy elszigetelt provokáció volt, hanem egy sokrétű, a NATO sebezhetőségét kihasználó,

folyamatban lévő konfliktus figyelmeztető jele, amely a katonai, gazdasági és társadalmi szférában egyszerre zajlik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!