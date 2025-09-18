Ft
09. 18.
csütörtök
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában Moszkva béke Ukrajna Kijev Oroszország Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Moszkvából érkezett: ha megvalósul az Európai Unió terve, nem ér véget a háború

2025. szeptember 18. 19:27

Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.

2025. szeptember 18. 19:27
null

Egy orosz-ukrán csúcsot megelőzően Kijevnek reagálnia kellene Moszkva javaslataira – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Pervij Kanal tévécsatorna csütörtöki Bolsaja Igra (Nagy Játszma) című műsorában.

Az elnök (Vlagyimir Putyin) azt mondta, hogy kész a találkozóra, de azt jól elő kell készíteni”

– mondta Lavrov. A pontosító kérdésére, hogy mit jelent a találkozó jó előkészítése, az orosz diplomácia vezetője így felelt: „Választ kell kapnunk azokra a javaslatokra, amelyeket (az orosz-amerikai csúcstalálkozón) előterjesztettünk, és azokra a megközelítésekre, amelyeket Anchorage-ben megvitattak”.

Információink szerint (Ukrajna) ezeket elutasította.

Steven Witkoff (amerikai elnöki különmegbízott) közvetítésével átadták neki azokat az elképzeléseket, amelyeket az amerikaiak Alaszka után fogalmaztak meg, és amelyek tükrözték a kiváltó okok megértését és azok megszüntetésének szükségességét. Ezt elutasították” – hangoztatta a tárcavezető.

A külügyminiszter ugyanakkor kifejezte reményét, hogy Oroszország és az Egyesült Államok további tárgyalásokat folytat majd Ukrajna ügyében. „Visszatérve arra a témára, hogy az Egyesült Államok hogyan fog a továbbiakban eljárni Ukrajna problémáival kapcsolatban, úgy gondolom, hogy lesznek közöttünk további tárgyalások, mert Anchorage-ben azzal váltunk el, hogy elfogadtuk azt a logikát, amelyet Donald Trump (amerikai elnök) előmozdított a kiváltó okok és a mi álláspontunk megértése alapján – ezt a logikát Donald Trump nem utasította el, és azt mondta, hogy konzultálni fog szövetségeseivel” – nyilatkozott Lavrov.

Az Európai Unió álláspontja

„Ők (szövetségesei) ezt követően Washingtonba repültek, és természetesen nem titkolták, hogy lebeszélték, illetve továbbra is lebeszélik az amerikai vezetést bármilyen konstruktív lépésről Oroszország ellen az ukrán válság kontextusában” – tette hozzá.

Megismételte álláspontját, miszerint az EU nem az ukrajnai helyzet rendezését, hanem az európai hadigépezet újjáélesztését és Oroszország fenyegetésének fenntartását kívánja. „Ukrajnának azt a részét, amely a jelenlegi rezsim ellenőrzése alatt marad,

amelyet pedig nem szándékoznak megváltoztatni, meg akarják szállni, és továbbra is támogatni kívánják azt a náci képződményt, amelyet jelenleg (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) vezet”

– nyilatkozott. Megjegyezte, hogy Friedrich Merz német kancellár beszédeiben állhatatosan hangsúlyozza, hogy Németország újjáéled, és hogy felülvizsgálta a fegyverkezési kiadások növeléséről szóló törvényeket. Lavrov szerint Európa megkísérli belehúzni az Egyesült Államokat az Oroszország feltartóztatására irányuló „játékokba”, egyebek között az Ukrajnába vezénylendő kontingens légi fedezetének biztosításával.

„Nem egy alkalommal reagáltunk arra, ahogy Európa megpróbálja kialakítani álláspontját az ukrajnai kérdésben. Szemben Donald Trump elvi megközelítésével, és megpróbálva szétzúzni ezt a megközelítést, abban a formában, ahogyan Alaszkában azt megfogalmazták, majd az Egyesült Államok szövetségeseinek bemutatták” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák EU általi, Moszkva részvétele nélkül történő megvitatása azt jelenti,

hogy olyan garanciákat akarnak megfogalmazni, amelyek a háború folytatását jelentenék.

Hangot adott azon meglátásának, miszerint az ukrajnai konfliktus rávilágít arra, hogy az euroatlanti koncepciók nem váltották be a létrehozásukkor tett ígéreteket.

Kifejezte Moszkva kompromisszumok iránti készségét a rendezés érdekében, abban az estben, ha Oroszország biztonsági érdekeit biztosítják. Úgy vélekedett, a Trump-adminisztráció megérti, hogy a Krímben és más régiókban tartott népszavazások eredményeit minden megállapodásban figyelembe kell venni: „Hogy konkrétan hogyan? Azonnal-e, vagy fokozatosan – ez más kérdés. Elismerték a mi megközelítésünk lényegét, és ezen az alapon dolgoznak” – fogalmazott Lavrov.

Amerika és Oroszország elképzelése

Fontosnak nevezte, hogy Trump az alaszkai csúcsot követően már nem pusztán egy ukrajnai fegyverszünet, hanem a hosszú távú rendezés mellett állt ki. Azt, hogy az amerikai elnök többször is hangot adott csalódottságának a rendezés ütemével kapcsolatban, Lavrov részben azzal magyarázta, hogy Trump gyors megoldásokat részesíti előnyben.

(MTI)

Nyitókép: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP

kiss.istvan770
2025. szeptember 18. 21:19
A háború Obama elnöksége alatt 2014-ben kezdődött OSF és CIA provokációval, az adófizetők 5 milliárd dollárjából. A cél az volt, hogy a neonácik oroszokat gyilkoljanak és Oroszországot rákényszerítsék, hogy háborúval védje meg őket. Hátha sikerül meggyengíteni és feldarabolva kifosztani. Ukrajnában még mindig nemzeti hős a tömeggyilkos Stepan Bandera! Még mindig a neonáci AZOV az ukrán élcsapat! Még mindig az USA "liberális" "demokratái" által hatalomra juttatott, zsidó származása ellenére neonáci ripacs az állam elnöke! A háború Biden bábmestereinek idején USA-Oroszország proxi háború volt. Napjainkra a világháborúra "Hajlamosak Koalíciója" és az EU vezetői vették át az USA szerepét, azaz EU-Oroszország proxi háború zajlik. Amíg az EU háború mániásait ki nem zavarják Ukrajnából, nem távolítják el a fegyvereiket, - amíg a ripacsot és Jermak-ot az ukránok el nem űzik a hatalomból, addig nem lesz Ukrajnának hiteles elnöke, akinek az aláírása ér valamit a békeszerződésen.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. szeptember 18. 21:07
"Lesz 3. világháború, csak az a kérdés, mikor, és ki lő először." (Szergej Lavrov) Nos, a jelenlegi európai vezetők jó irányban haladnak ehhez. Nekik a politikai kudarc elfogadhatatlan. Inkább kockáztatják a 3. VH-t, mintsem lemondjanak és visszavonuljanak a politikától. Visszafordulni a háborúpárti álláspontról pedig már semmiképp nem tudnak.
Válasz erre
1
0
alenka
•••
2025. szeptember 18. 20:54 Szerkesztve
Az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci fajnak nem kell béke!...pusztulniuk kell, mert a mi igazi békénk csupán akkor biztosított!...Putin, előre!
Válasz erre
2
0
Pametan
2025. szeptember 18. 20:28
Ha nem rendeződik ez a konfliktus megnyugtató módon, a azonos lesz, mint az 1. VH után. Az ellentét izzani fog, és bármelyik pillanatban újra berobbanhat. Feltételezem - a fegyverbiznisz szándéka pontosan ez. Ha a politikusok ezen nem lépnek túl, akkor részesei a fegyverüzletnek.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!