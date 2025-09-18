Moszkvából érkezett: ha megvalósul az Európai Unió terve, nem ér véget a háború

A külügyminiszter ugyanakkor kifejezte reményét, hogy Oroszország és az Egyesült Államok további tárgyalásokat folytat majd Ukrajna ügyében. „Visszatérve arra a témára, hogy az Egyesült Államok hogyan fog a továbbiakban eljárni Ukrajna problémáival kapcsolatban, úgy gondolom, hogy lesznek közöttünk további tárgyalások, mert Anchorage-ben azzal váltunk el, hogy elfogadtuk azt a logikát, amelyet Donald Trump (amerikai elnök) előmozdított a kiváltó okok és a mi álláspontunk megértése alapján – ezt a logikát Donald Trump nem utasította el, és azt mondta, hogy konzultálni fog szövetségeseivel” – nyilatkozott Lavrov.

Az Európai Unió álláspontja

„Ők (szövetségesei) ezt követően Washingtonba repültek, és természetesen nem titkolták, hogy lebeszélték, illetve továbbra is lebeszélik az amerikai vezetést bármilyen konstruktív lépésről Oroszország ellen az ukrán válság kontextusában” – tette hozzá.

Megismételte álláspontját, miszerint az EU nem az ukrajnai helyzet rendezését, hanem az európai hadigépezet újjáélesztését és Oroszország fenyegetésének fenntartását kívánja. „Ukrajnának azt a részét, amely a jelenlegi rezsim ellenőrzése alatt marad,