Megszólalt az amerikai történész: kimondta a szörnyű igazságot, ezért nem fogják letenni az ukránok a fegyvert

Megszületett Zelenszkij mesterterve: az egész világ megtudhatta, hogy fogják legyőzni Putyint
Konkrét javaslattal állt elő az ukrán elnök.
Anne Applebaum szerint kegyetlenül bánik a meghódított területek lakosságával Putyin.
Anne Applebaum kedden interjút adott a Der Standardnak.
Az amerikai történész leszögezte, hogy az Európai Uniónak óriási erőfeszítéseket kell tennie, hogy megtartsa a demokráciát és a jólétet. Az osztrák lapnak adott interjúban Applebaum arra is rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin nagyon megnehezíti Európa helyzetét. Az viszont egyértelműen látszik a történész szerint, hogy Putyin a harctéren nem tud nyerni.
Applebaum szerint nem véletlenül fokozza a civil célpontok elleni támadásokat.
Már ott tartunk, hogy az orosz elnök provokálja a NATO-t, sőt arra törekszik, hogy megossza a Nyugatot.
Az amerikai történész szerint a megszállt ukrán területeken az oroszok úgy viselkednek, mint a németek a II. világháborúban. Meglátása szerint eluralkodott a terror, tömegesek a letartóztatások, sőt
koncentrációs táborokat is létesítettek.
