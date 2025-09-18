Megszólalt az amerikai történész: kimondta a szörnyű igazságot, ezért nem fogják letenni az ukránok a fegyvert

Anne Applebaum kedden interjút adott a Der Standardnak.

Az amerikai történész leszögezte, hogy az Európai Uniónak óriási erőfeszítéseket kell tennie, hogy megtartsa a demokráciát és a jólétet. Az osztrák lapnak adott interjúban Applebaum arra is rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin nagyon megnehezíti Európa helyzetét. Az viszont egyértelműen látszik a történész szerint, hogy Putyin a harctéren nem tud nyerni.

Applebaum szerint nem véletlenül fokozza a civil célpontok elleni támadásokat.

Már ott tartunk, hogy az orosz elnök provokálja a NATO-t, sőt arra törekszik, hogy megossza a Nyugatot.

Az orosz kegyetlenkedésekről