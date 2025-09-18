Ft
demokrácia háború Háború Ukrajnában NATO Ukrajna Oroszország Anne Applebaum történész Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Megszólalt az amerikai történész: kimondta a szörnyű igazságot, ezért nem fogják letenni az ukránok a fegyvert

2025. szeptember 18. 12:51

Anne Applebaum szerint kegyetlenül bánik a meghódított területek lakosságával Putyin.

2025. szeptember 18. 12:51
Anne Applebaum

Anne Applebaum kedden interjút adott a Der Standardnak.

Az amerikai történész leszögezte, hogy az Európai Uniónak óriási erőfeszítéseket kell tennie, hogy megtartsa a demokráciát és a jólétet. Az osztrák lapnak adott interjúban Applebaum arra is rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin nagyon megnehezíti Európa helyzetét. Az viszont egyértelműen látszik a történész szerint, hogy Putyin a harctéren nem tud nyerni.

Applebaum szerint nem véletlenül fokozza a civil célpontok elleni támadásokat.

Már ott tartunk, hogy az orosz elnök provokálja a NATO-t, sőt arra törekszik, hogy megossza a Nyugatot.

Az orosz kegyetlenkedésekről

Az amerikai történész szerint a megszállt ukrán területeken az oroszok úgy viselkednek, mint a németek a II. világháborúban. Meglátása szerint eluralkodott a terror, tömegesek a letartóztatások, sőt

koncentrációs táborokat is létesítettek.

Nyitókép: Martin Meissner / AFP

Csigorin
2025. szeptember 18. 15:53
libsi szokas szerint forditva ul a lovon. amiket ir azok a zelenszki remuralma alatt allo reszekre igazak.
Válasz erre
1
0
kbs-real
2025. szeptember 18. 15:50
Ez ilyen vén?!
Válasz erre
1
0
fater0921
2025. szeptember 18. 15:43
A történész szerint így, a történész szerint úgy.........megint előkerült egy elmebeteg ócska rusnya dögállat kurva!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. szeptember 18. 15:37
A hazug Anne Applebaum belevetette magát Oroszország démonizálásába. "koncentrációs táborok" - mondja Anne a vén bolond. Bizonyíték, műholdfelvétel?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!